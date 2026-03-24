Benjamin Tahirović se izvinio treneru Brondbija zbog optužbe Sergeja Barbareza?

Velški stručnjak sa klupe danskog Brondbija Stiv Kuper dobio je izvinjenje nakon što je optužen da je namjerno izostavio Benjamina Tahirovića pred baraž između Velsa i Bosne i Hercegovine.

Uoči meča baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo između Velšana i "zmajeva", dogodio se jedan skandal o kojem pišu brojni svjetski mediji!

Naime, kako prenosi "Tok Sport", Stiv Kuper je dobio izvinjenje nakon što ga je selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez lažno optužio da je namjerno izostavio igrača Brondbija.

Velški stručnjak nije uvrstio Benjamina Tahirovića u sastav za nedjeljni meč koji je završen 0:0 protiv Arhusa samo nekoliko dana uoči baraža za Mundijal u kojem "zmajevi" gostuju u Kardifu. Zbog te odluke, dobio je kritike od Barbareza, koji je optužio Kupera da je učinio uslugu svojoj zemlji tako što je smanjio minutažu jednom od ključnih igrača Brondbija.

Bivši trener Notingem Foresta i Lestera nije uvrstio Tahirovića u startnu postavu u posljednje četiri utakmice, a u prethodne dvije uopšte nije bio u sastavu.

"Benjo mi je rekao neke stvari koje je teško povjerovati. To ima veze sa korijenima i porijeklom njegovog trenera. Kada vam trener želi dobro, ali ne i vašoj reprezentaciji - srećno, sve je mnogo jasnije", rekao je Barbarez i dodao da će se sve vratiti u "normalu" poslije mečeva baraža.

Prema informacijama "Tok Sporta", Tahirović, koji je zabilježio 24 nastupa u dresu BiH, pozvao je Stiva Kupera i izvinio se zbog lažnih optužbi da je namjerno izostavljen u Brondbiju.

Ipak, 46-godišnji Kuper je ranije već objasnio svoju odluku - i ona nema nikakve veze sa tim što će BiH igrati protiv Velsa.

Šta je Kuper rekao?

Velšanin je 19. marta objasnio zašto je u posljednje vrijeme izostavljao Tahirovića, a po njegovoj izjavi, čini se da je u pitanju bio problem s disciplinom.

"Šteta je. Takve situacije nikad nisu dobre, ali nažalost, ovo je ispravna odluka. Tim, klub, tradicija i vrijednosti su uvijek na prvom mjestu. Neću ulaziti u detalje na ličnom nivou. Ali kada vidite stvari koje ne odgovaraju vrijednostima tima, morate nešto preduzeti", izjavio je Kuper za dansku televiziju "Sport 2".

Reakcija Brondbija

Pored Kuperovog ranijeg objašnjenja, Brondbi se takođe oglasio i demantovao Barbarezove optužbe da je igrač namjerno izostavljen.

"Ovo je prilično dalekosežna spekulacija. Stiv je javno naveo razloge za svoju odluku - i nijedna od njih nema nikakve veze sa reprezentacijom. To se podrazumijeva. Ovo nije odluka samo glavnog trenera. To je odluka kluba koju je donio cijeli stručni štab zajedno sa sportskim direktorom. Uostalom, u Brondbiju nema baš mnogo navijača Velsa", rekao je direktor za komunikacije Brondbija Sjeren Hanghoj.

