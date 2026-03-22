Rajan Gigs vjeruje u Krega Belamija: Vels prolazi "zmajeve" u baražu za Mundijal

Legenda velškog fudbala i nekadašnji selektor Velsa Rajan Gigs pohvalio je aktuelnog trenera Krega Belamija zbog hrabrog pristupa, izgradnje dubine tima i vizije pred meč protiv Bosne i Hercegovine u baražu za plasman na Mundijal.

Gigs, koji je s klupe vodio Velšane od 2019. do 2022. godine u intervjuu za "FourFourTwo" magazin pohvalno je govorio o Belamiju otkako je preuzeo nacionalni tim 2024. godine.

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda je istakao da Belami ne zazire od teških odluka.

"Kreg se nije plašio da ide protiv onoga što navijači ili mediji misle da treba da bude u timu. Spreman je da u velikim utakmicama na teren pošalje igrače koje mnogi navijači još ne poznaju", rekao je Gigs.

Gigs je dodao da je Belami uspio da razvije širok kadar i da daje priliku mladim i manje afirmisanim igračima, čime gradi i trenutne rezultate i budućnost reprezentacije.

"On radi na kratkoročnom i dugoročnom uspjehu. Ranije nismo imali istu snagu i dubinu, ali Kreg je trenirao omladince i u inostranstvu, i sada to pokazuje".

Velška legenda se prisjetila i Belamijevih igračkih dana.

"Bio je opsjednut fudbalom i time da bude vrhunski igrač. Imao je sjajan fudbalski um, uprkos povredama i temperamentu - bez tih problema karijera bi mu bila još bolja".

Iako je selekcija Velsa prvi veliki seniorski trenerski posao Belamija poslije penzionisanja 2014. godine, Gigs je uvjeren da će odvesti ekipu na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi. Velšani će u četvrtak u Kardifu ugostiti BiH, a ukoliko uspiju da savladaju "zmajeve" dočekaće u finalu, takođe u Kardifu boljeg iz drugog polufinala između Italije i Sjeverne Irske.

