Kris Džouns je zamjena za Kodija Milera Mekintajera u Crvenoj zvezdi

Nebojša Šatara
Kris Džouns biće novo pojačanje Crvene zvezde i zamjena za Kodija Milera Mekintajera koji će karijeru nastaviti u Olimpijakosu.

kris dzouns dolazi u crvenu zvezdu pisu spanci Izvor: MN Press/Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda našla je zamjenu za Kodija Milera Mekintajera koji ide u Olimpijakos. Španci tvrde da je Kris Džouns dogovorio dolazak na Mali Kalemegdan i da će da bude organizator igre u narednoj sezoni. O njemu se priča već neko vrijeme, ali izgleda da je situacija konačno riješena.

"Poslije dobijanja nekoliko ponuda Džouns će potpisati za Crvenu zvezdu. Potvrdili su nam te informacije", navodi španski portal "Encestando".

Izraelski mediji nedavno su prenijeli da mu je srpski tim ponudio 1,5 miliona evra po sezoni i da su pregovori u završnoj fazi jer je odbio ponude Hapoela za produžetak saradnje.

Džouns je ove sezone bilježio prosječno 9,8 poena, 4,3 asistencije i 1,9 skokova po utakmici.

Ko je Kris Džouns?

Kris Džouns higlights
Izvor: YouTube/Skweek

Kris Džouns pokriva pozicije plejmejkera i beka i karijeru je počeo u rodnom Garlandu (Teksad). Tamo je išao i na koledž, ali 2015. godine nije draftovan u NBA ligi. Prvi profesionalni klub bio mu je u Mongoliji i zvao se Tuv Ajmag TuV Ugarts. Odatle je došao u Švajcarsku (Starvings Bazel), pa je dvije sezone proveo u belgijskom Monsu.

Tada su ga primijetili jači klubovi, proveo je sezonu u Bursi, pa u Makabiju iz Tel Aviva, Asvelu i onda je tri sezone proveo u Valensiji gdje je ostavio odličan utisak. Ove sezone je igrao u Hapoelu i želi veću ulogu, hoće da bude starter. Male su šanse da će tu ulogu da dobije pored Vasilija Micića i to je jedan od razloga što traži drugu sredinu.

Kodi Miler Mekintajer posle poraza od Partizana
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

