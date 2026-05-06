Tri ponude za Krisa Džounsa, jedna od Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Kris Džouns navodno na stolu ima tri ponude za narednu sezonu i jedna od njih je od Crvene zvezde. Uskoro će se znati odluka.

da li kris dzouns dolazi u crvenu zvezdu Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda našla je zamjenu za Kodija Milera Mekintajera koji po svemu sudeći ide u Olimpijakos. Prva opcija za poziciju plejmejkera je Kris Džouns iz Hapoela i njemu je navodno poslala ponudu od 1,5 miliona dolara, ali nije jedina. Pojavile su se nove informacije o njegovoj situaciji.

"Džouns je na raskrsnici, ima tri ponude na stolu. Jedna je od Zvezde, iz inostranstva je stigla priča da je 1,5 miliona dolara za prvu i nešto više za sljedeću, ali to navodno nisu tačne informacije. Za njega postoji još zainteresovanih strana. U igri je još jedan evroligaški klub iz gornjeg doma čije ime se čuva u tajnosti", prenosi portal "Mozzart sport".

Prema njihovim informacijama Džouns je odbio i dvije dosadašnje ponude za produžetak saradnje sa klubom iz Tel Aviva. Vlasnik kluba Ofer Janaj poslao je i treću i čeka se njegov odgovor.

"Zvezda ima svoje adute za dovođenje Džounsa. Pored navijačke baze i takmičarski izazovnog okruženja važan faktor može da bude i prisustvo dvojice nekadašnjih saigrača iz Valensije - Semija Odželeja i Hasijela Rivera. Takođe, dobro poznaje i Čimu Monekea, Tajsona Kartera i Nikolu Kalinića iz Španije", stoji u tekstu o košarkašu koji je ove sezone bilježio prosječno 9,8 poena, 4,3 asistencije i 1,9 skokova po utakmici.

Trenutni prioritet Krisa Džounsa je četvrta utakmica plej-of serije sa Real Madridom. Treći meč je Hapoel dobio i produžio seriju, pa se još ne zna ko će se pridružiti Olimpijakosu na fajnal-foru u Atini. 

(Mozart sport/MONDO)

Kodi Miler Mekintajer besan posle poraza: Ne postoji pritisak, nemoj vise to da me pitas
Kris Džouns KK Crvena zvezda Hapoel Tel Aviv Evroliga

