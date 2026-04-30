Crvenoj zvezdi izmiče transfer Krisa Džounsa: Hapoel poslao ponudu, ima još zainteresovanih

Iako isprva nisu željeli da zadrže Krisa Džounsa sada su mu u Hapoelu ponudili novi ugovor. Da li će to pokvariti planove Crvene zvezde?

Pojavile su se nove informacije vezane za Krisa Džounsa i Crvenu zvezdu. Iskusni plejmejker je trenutno igrač Hapoela, a navodno ovaj klub ipak želi da ga zadrži i naredne sezone. Iako do sada nije imao ponudu za novi ugovor, navodno je Džouns dobio prijedlog od tima iz Izraela.

Kako se navodi dobio je ponudu da produži ugovor na još godinu dana za 1.250.000 dolara, ali mu je Crvena zvezda ponudila više. Prema istom izvoru 1.500.000 dolara je ponuda crveno-bijelih i sada Džouns čeka da vidi da li će Hapoel ponuditi više.

I can tell that Chris Jones is drawing strong interest from several Euroleague teams!



The veteran PG is a hot name ahead of the summer, with many teams interested in signing him. Real Madrid, Fenerbahce, and Crvena Zvezda are among the teams eyeing his situation pic.twitter.com/vZmWRj6Cu5 — Arel Ginsber (@ArelGinsber8)April 30, 2026

Drugi izvor govori o tome da osim Hapoela i Crvene zvezde ima još timova koji se interesuju za iskusnog organizatora igre koji je nastupao za nacionalni tim Jermenije. Navodno se Real Madrid i Fenerbahče već sada raspituju za njega.

Šta je Zvezda spremila za narednu sezonu?

Već su se timu pridružili za takmičenje u domaćoj ligi Filip Škobalj i Nikola Đurišić, a djeluje da je sigurno da će Kodi Miler-Mekintajer napustiti klub. Djeluje da će ostati Tajson Karter i da mu vjeruje Saša Obradović, a Nvora i Batler mogu da odu samo ako ih traže iz NBA lige. Donatas Motiejunas je izgleda završio svoju misiju u Zvezdi, ali ovo je samo početak.

Vidjećemo šta je plan crveno-bijelih. Za sada se došlo do informacija da neće Kris Džouns biti jedini plej koji je na nišanu jer ekipa sa Malog Kalemegdana želi da čak i ako dođe iskusni 33-godišnji Amerikanac dovede i još jednog organizatora igre.

Chris Jones has an offer to extend his contract with Hapoel Tel Aviv worth around $1.25M, while Crvena Zvezda is offering slightly more, around $1.5M per season!



Despite the season still ongoing, no final decision has been made yet. Crvena Zvezda currently appears as…pic.twitter.com/jsk7OlNB7w — 5th Quarter (@5th_Quarter_)April 30, 2026

