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Galešić potpisao za Sarajevo: Drugi novajlija na Koševu

Galešić potpisao za Sarajevo: Drugi novajlija na Koševu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Antonio Galešić novi je igrač Sarajeva.

Antonio Galešić novi igrač Sarajeva Izvor: FK Sarajevo

Nakon povratka Zorana Zekića na klupu, Sarajevo je nastavilo sa formiranjem igračkog kadra za budući period.

Tako je saradnju sa klubom dogovorio i trogodišnji ugovor potpisao vezni igrač Antonio Galešić (2003.), bivši omladinac Rijeke. Rođen u Zadru, prve fudbalske korake napravio je u istoimenom klubu, da bi potom kadetske i omladinske dane odradio u Rijeci.

Za prvi tim nije uspio da debituje, pa je seniorsko iskustvo skupljao igrajući za Grobničan i Orijent.

Prije Galešića, prvi novajlija postao je lijevi bek Filip Kosi (2002.), koji je takođe potpisao trogodišnji ugovor sa bordo klubom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Antonio Galešić fudbal FK Sarajevo transferi Premijer liga BiH

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