Tužna sudbina Aranče Sančez Vikario: Bila je najbolja na svijetu, pa preko noći ostala bez 52 miliona evra

Aranča Sančez Vikario je nekada bila prva teniserka svijeta, osvojila je ukupno 14 grend slem trofeja i onda je ostala bez novca zbog svog muža.

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Aranča Sančez Vikario (54) važi za jednu od najboljih teniserki u istoriji. Ima četiri grend slema u singlu, šest u dublu, četiri u miks dublu, pet puta je sa Španijom osvajala FED kup, a onda je "preko noći" ostala bez para. Izgubila je 52 miliona evra zbog prevare svog muža Đozepa Santakrana.

Nekadašnja prva teniserka svijeta je samo od turnira zaradila 17 miliona dolara, primljena je u tenisku kuću slavnih 2007. godine, pa je umalo završila u zatvoru. Njih dvoje su 2023. godine završili na sudu, optuženi da su pokušali da sakriju svoju imovinu kako bi izbjegli da plate ogromne dugove koje su imali prema banci.

"Vejrovala sam mu jer je bio otac moje djece. Slijepo sam bila zaljubljena, ali on nije osoba kakva sam mislila da jeste. Bila sam fokusirana na tenis, nisam vodila brigu o finansijama, jer nisam znala kako. Vjerovala sam svom mužu i onda je novac nestao, a ja sam ostala da nosim cijeli taj teret", rekla je Aranča u španskoj TV emisiji "Universo Kaljeho".

Osuđena je na dvije godine zatvora

Aranča Sančez Vikario je poslije sudskog postupka osuđena na dve godine zatvora uslovno, a uslov je bio da vrati banci devet miliona evra. Njih dvoje su bili u braku 11 godina, imaju dvoje djece, a ona je izbjegla odlazak "iza rešetaka" samo zato što je prihvatila odluku suda i 50 odsto svojih budućih zarada daje banci za otplatu ogromnih dugovanja.

"Pristala sam na sve, iako sam u stvari ja žrtva. Bila sam u šoku. Morala sam da idem na terapije, jer nisam mogla da vjerujem šta mi se desilo. Probudila bih se usred noći i pitala se da li je moguće da mi se to dešava", poručila je Aranča Sančez Vikario.

Inače, nije ovo prvi put da je imala probleme sa zakonom. Pošto je izbjegavala da plati porez, pa je tužena za utaju poreza i morala je 2009. godine da plati 3,5 miliona evra. Onda je 2015. godine tužila Banka Luksemburga za 5,2 miliona dolara, ali nisu uspjeli da dokažu to na sudu. Takođe je tužila oca i rođenog brata jer je tvrdila da su oni bespravno trošili njen novac od karijere i ta tužba je riješena nagodbom 2015. godine.

Šta je sve Aranča osvojila u karijeri?

Aranča je rođena u Barseloni 18. decembra 1971. godine i profesionalno se bavila tenisom od 1985. do 2002. godine. Ima skor od 764 pobjede i 296 poraza. Bila je prva na svijetu i tri puta je osvajala Rolan Garos, jednom US open i po dva puta igrala finala na Australijan openu i Vimbldonu.

Zanimljivo je i da je protiv legendarne Monike Seleš igrala 23 meča, izgubila čak 20, ali je dobila u finalu na pariskoj šljaci 1998. godine. Nekadašnja španska teniserka trenutno radi u Americi kao trener, nekada je sarađivala sa Karolinom Voznijacki i sada pokušava da vrati ogromna dugovanja.