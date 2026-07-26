Erling Holand napravio šou na svadbi saigrača: Svi gosti su ga pratili, snimak postao hit

Erling Holand pravi šou gdje god se pojavi, pa je tako na svadbi saigrača Đanluiđija Donarume imao i veslački nastup.

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Erling Holand privlači veliku pažnju gdje god da se pojavi. Tako je bilo i kada je došao na svadbu svog saigrača Đanluiđija Donarume. Pojavio se u jednom malom gradu u Italiji i uveličao svadbu Donarume i Alesije Elefante.

I ne samo to, imao je i svoj nastup. Ne pjevački, već veslački, da se tako izrazimo. Sa reprezentacijom Norveške je postao hit na nedavno završenom Mundijalu. Imali su posebnu proslavu u vidu veslanja, pa je to još jednom pokazao i na svadbi.

Dobio je priliku da povede navijanje i na ovom svečanom događaju, što je oduševilo sve. Svi su ga pratili i veslali na njegove "taktove". Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo: