Srpski teniser Novak Đoković imao je 22 uzastopne pobjede protiv Argentinaca, ali mu je Tijago Agustin Tirente stao na put.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković prekinuo je niz nepobjedivosti protiv argentinskih igrača, dug 10 godina. Srbin je poražen u 2. kolu Mastersa u Sinsinatiju od Tijaga Agustina Tirantea, koji je ostvario pobjedu karijere i osvjetlao obraz naciji.

Tačno 10 godina je prošlo je od jednog od najtežih poraza u karijeri Novaka Đokovića, kada ga je na Olimpijskim igrama u Riju pobijedio veliki prijatelj Huan Martin Del Potro.

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Samo su četiri igrača iz Argentine savladala Đokovića: Tijago Agustin Tirante, Giljermo Korija, David Nalbandijan i Huan Martin del Potro.

Tirante je prekinuo Đokovićev niz od 22 uzastopne pobjede nad Argentincima, a njegovi protivnici su bili daleko bolje pozicionirani na rang listi od njega, koji je trenutno 50. teniser na planeti.

Zna Tirante koliko ova pobjeda znači Argentincima: "Mislim da su zaista srećni što me gledaju na televiziji. To je veoma posebno za njih, a i za mene. Oni su u Argentini, ali su i u mojim mislima."

Najteži poraz u karijeri

Vidi opis Kraj nestvarnog niza Novaka Đokovića: Prolaze slike iz najtežeg poraza u karijeri Federer, Marej i Del Potro u Londonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TyC Sports/screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TyC Sports/screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: TyC Sports/screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Srpski as je bio na vrhuncu forme, a onda ga je u 1. kolu olimpijskog turnira eliminisao Huan Martin Del Potro sa 7:6, 7:6. Ni dan danas Novak to nije prebolio.

"Ovo je, bez sumnje, jedan od najtežih poraza u mom životu i karijeri. Rane su još svježe. Užasno boli jer sam eliminisan tako rano, ali s druge strane, srećan sam zbog Del Potra, jer je prošao kroz mnogo povreda. Olimpijske igre su nešto potpuno drugačije", rekao je Đoković i dodao:

"Bio sam na vrhuncu forme, broj 1 na svijetu i već sam osvojio sva četiri grend slem turnira. Gotovo da nisam promašivao nijednu lopticu. Taj poraz me je uništio i natjerao me da sumnjam u svoju sposobnost da to postignem dok sam bio na najvišem nivou."

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(MONDO)