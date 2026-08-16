logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj nestvarnog niza Novaka Đokovića: Prolaze slike iz najtežeg poraza u karijeri

Kraj nestvarnog niza Novaka Đokovića: Prolaze slike iz najtežeg poraza u karijeri

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković imao je 22 uzastopne pobjede protiv Argentinaca, ali mu je Tijago Agustin Tirente stao na put.

djokovic prekinuo niz nepobjedivosti protiv argentinaca Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković prekinuo je niz nepobjedivosti protiv argentinskih igrača, dug 10 godina. Srbin je poražen u 2. kolu Mastersa u Sinsinatiju od Tijaga Agustina Tirantea, koji je ostvario pobjedu karijere i osvjetlao obraz naciji.

Tačno 10 godina je prošlo je od jednog od najtežih poraza u karijeri Novaka Đokovića, kada ga je na Olimpijskim igrama u Riju pobijedio veliki prijatelj Huan Martin Del Potro.

Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia

 Samo su četiri igrača iz Argentine savladala Đokovića: Tijago Agustin Tirante, Giljermo Korija, David Nalbandijan i Huan Martin del Potro.

Tirante je prekinuo Đokovićev niz od 22 uzastopne pobjede nad Argentincima, a njegovi protivnici su bili daleko bolje pozicionirani na rang listi od njega, koji je trenutno 50. teniser na planeti.

Zna Tirante koliko ova pobjeda znači Argentincima: "Mislim da su zaista srećni što me gledaju na televiziji. To je veoma posebno za njih, a i za mene. Oni su u Argentini, ali su i u mojim mislima."

Najteži poraz u karijeri

Srpski as je bio na vrhuncu forme, a onda ga je u 1. kolu olimpijskog turnira eliminisao Huan Martin Del Potro sa 7:6, 7:6. Ni dan danas Novak to nije prebolio.

"Ovo je, bez sumnje, jedan od najtežih poraza u mom životu i karijeri. Rane su još svježe. Užasno boli jer sam eliminisan tako rano, ali s druge strane, srećan sam zbog Del Potra, jer je prošao kroz mnogo povreda. Olimpijske igre su nešto potpuno drugačije", rekao je Đoković i dodao:

"Bio sam na vrhuncu forme, broj 1 na svijetu i već sam osvojio sva četiri grend slem turnira. Gotovo da nisam promašivao nijednu lopticu. Taj poraz me je uništio i natjerao me da sumnjam u svoju sposobnost da to postignem dok sam bio na najvišem nivou."

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC