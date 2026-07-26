Albanac umalo šokirao Entonija Džošuu: Britanac se izvukao, pa nokautirao Kristijana

Albanski bokser Kristijan Prenga bio je blizu da napravi iznenađenje, ali ga je onda Entoni Džošua nokautirao u drugoj rundi.

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Entoni Džošua odlučio je da odradi meč pred veliki okršaj sa Tajsonom Fjurijem. Odmjeravanje snaga sa Kristijanom Prengom trebalo je da bude neka vrsta lakšeg treninga za britanskog boksera, ali se umalo pretvorilo u potpuni šok. Malo je nedostajalo da ga Albanac iznenadi.

U prvoj rundi je albanski bokser uspio ozbiljno da ga uzdrma, čak ga je bacio i na pod poslije jednog od udaraca. Džošua je uspio da ustane, da nastavi borbu i da nekako "preživi" prvu rundu, a onda je pokazao ko je i šta je.

Džošua je promijenio taktiku, krenuo mnogo agresivnije, natjerao Kristijana da se postepeno povlači i samo se čekao momenat kada će da ga nokautira. To se dogodilo već u drugoj rundi i uspio je da završi borbu.

Slijedi okršaj sa Tajsonom Fjurijem i jasno je i njemu da će morati mnogo ozbiljnije da pristupi tom meču, jer Fjuri neće praštati greške...