Nejmar sa dva gola zapušio usta kritičarima

Nejmar je postigao gol za Santos i onda je proslavom odlučio da ućutka sve one koji su ga kritikovali prethodnih dana zbog pokera

Izvor: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Nejmar se prethodnih dana našao na udaru u Brazilu. Propustio je trening Santosa zbog navodne povrede, a onda je uhvaćen kako igra poker. Išao je na turnire u pokeru i tako pokazao šta mu je prioritet. Ali, dočekao je i svojih "pet minuta" da odgovori svim kritičarima.

U remiju Santosa i Šapekoensea (2:2), brazilski fudbaler je bio strijelac oba pogotka za svoj tim. Prvi je dao u 36. minutu i odmah odlučio da odgovori onima koji su ga prozivali. Stavio je ruku na uvo i kao da im je rekao "da vas čujem sad", a onda je rukama imao gestikulaciju u stilu osobe koja dijeli karte.

Poslije toga je otišao do korner zastavice, izvukao je i nije baš najjasnije šta je htio sa tim, ali se brzo vratio. Nije dobio žuti karton zbog toga. Ali, dobio ga je u 76. minutu što znači da će propustiti naredni meč. U tim momentima je Šapekoense preko Marsinja i autogolom Žoaa Ananisa došao do preokreta (1:2). Međutim, Nejmar nije dozvolio da se tako završi.

| Neymar responds to the criticism regarding his poker addiction after his goal against Chapecoense. ‍pic.twitter.com/fMtmD3GSct — CentreGoals. (@centregoals)July 25, 2026

U 89. minutu dosuđen je penal za Santos, Nejmar je preuzeo odgovornost i pogodio. Tako je donio bod svom timu.

Pogledajte i kako je postigao prvi gol, zaista prelijepa akcija i sjajna završnica.