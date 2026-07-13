"Legendo, oprosti mi": Golman Norveške se javno izvinio Nejmaru

Nejmarov sukob sa golmanom Erjanom Nilandom na Mundijalu izazvao je mnogo reakcija na društvenim mrežama, zbog toga se Norvežanin javno oglasio nekoliko dana kasnije

Izvor: Adam Hunger/FR110666 AP

Golman reprezentacija Norveške Erjan Niland, rešio je da se javno oglasi poslije sukoba sa Nejmarom. Susret u osmini finala u kojem je Brazil poražen 2:1, bio je pun tenzija i iznenađenja, a posebno se govorilo o burnoj reakciji Nejmara. Čitav incident dogodio se u nadoknadi vremena, kad je Norveška bila na korak do istorijskog uspjeha, pa je nekoliko dana kasnije golman "vikinga" odlučio da se javno oglasi i otkrije mišljenje o Nejmaru.

"Bez obzira na rivalstvo, ja sam tvoj fan. Oprosti, legendo", kratko je napisao Norvežanin uz fotografiju na kojoj je jasno vidi nezadovoljstvo Nejmara u završnici meča na Mundijalu.

Zbog čega su se posvađali Nejmar i Niland?

Završnica meča Brazila i Norveške obeležena je tenzijom i emotivnim slomom Nejmara. Brazilski as ušao je u verbalni sukob sa golmanom Norveške Erjanom Nilandom. Dvojica igrača razmijenila su nekoliko oštrih reči, a Nejmar je pokušao da psihološki uzdrma čuvara mreže neposredno prije izvođenja penala.

"Odbraniću ti", vikao mu je golman

"Jesi siguran? Gdje hoćeš da šutiram?", odgovorio mu je Nejmar

Ipak, iskusni Brazilac ostao je smiren sa bijele tačke. Sigurno je realizovao jedanaesterac i savladao Nilanda, a onda mu i uzvratio: "Meni nećeš (da obraniš), meni nećeš".

Međutim, taj gol nije promijenio ishod susreta. Brazil nije uspio da izbjegne poraz, pa je po završetku utakmice Nejmar u suzama napustio teren, svjestan da je, po svemu sudeći, odigrao posljednji meč na svjetskim prvenstvima.