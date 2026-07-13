Selektor Francuske se oglasio pred polufinale Mundijala: "Španija je favorit, a ne mi"

Selektor Francuske Didije Dešan tvrdi da je Španija favorit u polufinalu Svjetskog prvenstva u fudbalu.

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Sama završnica Svetskog prvenstva je u pred nama. U polufinalu će igrati Francuska i Španija, odnosno Argentina i Engleska. Pred meč dvije evropske selekcije se oglasio selektor Didije Dešan koji je odlučio da skine pritisak sa svog tima i da prebaci ulogu favorita na "crvenu furiju".

"Poznajemo Španiju veoma dobro. Oni su aktuelni šampioni Evrope. Pred Mundijal ljudi su nas smatrali za favorite, ali je favorit Španija. Pod malo većim su pritiskom jer su izgubili od Portugala u Ligi nacija, ali su veoma dobar tim koji ima mnogo vrlina", poručio je Dešan.

Španija je dobila Francusku u prethodna dva okršaja, prvo na Evropskom prvenstvu pa onda i u Ligi nacija. Ali, posljednji okršaj na Mundijalima pripao je Francuzima i to 2006. godine kada su slavili sa 3:1.

"Pričamo o polufinalu Svjetskog prvenstva, nivo je veoma visok. Mali detalji odlučuju u ovakvim mečevima", zaključio je Dešan.

Polufinale između dvije evropske selekcije na programu je 14. jula u 21 sat po našem vremenu. Meč se igra u Teksasu na "AT&T" stadionu kapaciteta 95.000.