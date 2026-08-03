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Šalke na zanimljiv način ozvaničio produžetak saradnje sa Edinom Džekom (VIDEO)

Šalke na zanimljiv način ozvaničio produžetak saradnje sa Edinom Džekom (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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"Desetka" iz Gelzenkirhena i naredne sezone u dresu njemačkog kluba.

Edin Džeko produžio ugovor sa Šalkeom Izvor: Profimedia/KROEGER/RHR-FOTO / imago sportfotodienst

Iskusni bh. napadač Edin Džeko produžio je ugovor sa Šalkeom, pa će publika u Gelzenkirhenu imati priliku da ga gleda i naredne sezone.

Džeko se njemačkom timu pridružio krajem januara, kada je znatno doprinio plasmanu u elitni rang njemačkog fudbala sa šest pogodaka i tri asistencije na ukupno 11 mečeva. Istekom prethodnog ugovora početkom jula, nastavak karijere bio je pod znakom pitanja do završetka Svjetskog prvenstva. Pošto je donio odluku da nastavi sa igranjem, prihvatio je ponudu Šalkea o novom ugovoru.

Klub iz Gelzenkirhena zanimljivim videom potvrdio je produžetak saradnje sa "desetkom" tima.

Poslije uspješno završenih medicinskih pregleda, Džeko je stavio potpis na jednogodišnju vjernost timu, čime je obezbijedio povratak u Bundesligu nakon 15 godina pauze.

Podsećanja radi, on je od 2007. do početka 2011. godine nosio dres Volfsburga, gdje je osvojio titulu prvaka i bio prvi strijelac prvenstva, prije nego što je prešao u Mančester siti. Sada će u petoj deceniji ponovo zaigrati u Njemačkoj, ligu u kojoj je ostvario neke od najznačajnihih rezultata u karijeri.

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Tagovi

Edin Džeko Šalke Bundesliga

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