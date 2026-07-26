Edin Džeko ostaje u Šalkeu: Zaigraće u Bundesligi nakon 15 godina

Edin Džeko (40) je dogovorio produženje ugovora sa Šalkeom na još jednu sezonu.

Izvor: Profimedia/KROEGER/RHR-FOTO / imago sportfotodienst

Kapiten Bosne i Hercegovine ostaće u kraljevsko-plavima iz Gelzelnkirhena do ljeta 2027.

Ovu vijest objavio je novinar Fabricio Romano, koji je specijalizovan za transfere i gotovo nikad nije pogriješio, što znači da će Džeko igrati na “Feltins Areni” i naredne, povratničke sezone Šalkea u Bundesligi.

“Edin Džeko je pristao da potpiše novi ugovor na godinu dana sa Šalkeom, do juna 2027. godine. Nova poglavlje u Bundesligi nakon promocije; odbacio je ponude iz Serije A, MLS-a i još nekoliko njemačkih klubova da ostane u Šalkeu”, napisao je Romano na platformi X.

⚪️ Edin Dzeko has agreed to sign new one year deal at Schalke 04 until June 2027.



New chapter in Bundesliga after promotion; rejecting approaches from Serie A, MLS and more German clubs to stay at Schalke.pic.twitter.com/YjWJ2HSRhK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 26, 2026

Biće to ujedno i njegov povratak u njemačku elitu nakon što je prije 15 godina napustio Volfsburg, a prethodne sezone u “Cvajti” bio je jedan od najzaslužnijih za izboreni povratak u najviši rang njemačkog fudbala.

Edin je u karijeri osvajao Bundesligu zajedno sa “vukovima” u sezoni 2009/10, a ponio je i titulu najboljeg strijelca šampionata Njemačke sa 22 postignuta gola.

Nakon Volfsburga, karijeru je gradio u Mančester sitiju, Romi, Interu, Fenerbahčeu i Fiorentini, a sada će ponovo imati priliku da zaigra u najjačoj njemačkoj ligi.

(MONDO)