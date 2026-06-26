Džeko se konačno oglasio: Napravio haos kad ga je Barbarez zamijenio, sad progovorio

Edin Džeko se oglasio prvi put nakon meča sa Katarom u kome je bio ljut što ga je selektor Barbarez zamijenio.
Bosna i Hercegovina otišla je u nokaut fazu Mundijala gdje će se sastati sa selekcijom SAD, a na posljednjem meču grupne faze vidjeli smo bijesnog Edina Džeku. Najbolji igrač "zmajeva" u istoriji bjesnio je nakon što je izveden iz igre u 64. minutu, a nakon utakmice je imao sukob sa pomoćnim trenerom Mirkom Hrgovićem.
Nakon meča se nije oglašavao osim kratke objave na društvenim mrežama, a sada je na svom instagram profilu konačno postavio nekoliko slika sa meča sa Katarom i obilježio veliki jubilej.
"Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas. Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača', napisao je Džeko koji se o incidentu sa meča nije oglašavao.
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Mundijal 2026
Mundijal 2026
Šta se zapravo desilo?
Edin Džeko je počeo utakmicu sa Katarom nakon što ga nije bilo na otvaranju Mundijala protiv Kanade. Dao je gol u 34. minutu, koji je doduše kasnije pripisan kao autogol golmana Katara Abunade, a onda je u 64. minutu ustupio mjesto mladom Erminu Mahmiću koji je postigao treći i odlučujući pogodak na meču.
Nakon što je napustio teren, on je bio jako ljut i sjeo je na klupu tako što je bacio flašicu vode. Na kraju je imao i sukob sa jednim pomoćnim trenerom.
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"Zar je važno ko je počeo, ko ušao, ko zabio i ko odbranio? Zar je važno šta 'stručnjaci' kažu 'smijemo' li igrati sa dva napadača ili koji igrač 'mora' igrati, da li smo 'srednja' ekipa, ili kako 'moramo' sve pobijediti sa 3:0 ili da 'ovako ne možemo protiv Amerikanaca', a MI ispisasmo fudbalsku istoriju, a MI učinismo narod nikad sretnijim i ponosnijim, a MI ujedinismo narod, a MI stvorismo nove idole itd.' Zar nije važno da sanjamo snove, zar nije važno da smo ZAJEDNIŠTVO, zar nije važno da zastava naše Bosne i Hercegovine već mjesec dana se vijori na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, zar nije važno da 'stvaramo' svjetliju budućnost, zar nije važno da smo PONOSI...", napisao je Barbarez na društvenim mrežama.
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