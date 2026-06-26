Bosna i Hercegovina će se u nokaut fazi Svjetskog prvenstva sastati sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država.

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Ono što se pretpostavljalo, sada je i zvanično. Bosna i Hercegovina će u nokaut fazi Svjetskog prvenstva igrati sa selekcijom domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Taj meč je zakazan za noć između srijede i četvrtak od 2 časa poslije ponoći.

Nakon što je SAD na spektakularan način izgubila meč od Turske u posljednjem kolu grupne faze, ipak je tim Maurisija Poketina završio kao prvi u grupi. BIH je u nekim kalkulacijama mogla da ima i meč sa Nijemcima, ali ipak se to nije desilo i dobili su izabranici Sergeja Barbareza rivala po mjeri.

Koji su drugi parovi nokaut faze?

Vidi opis BiH sad zna sa kim igra na Mundijalu: Zmajevima Turci pokazali šta treba da rade Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 9 / 9 AD

Za sada se zna da će se u šesnaestini finala u nedjelju od 21 čas sastati Južna Afrika i Kanada. Drugi potvrđen par je duel Brazila i Japana u ponedjeljak od 19.00, a treća utakmica koja je sigurna je susret Holandije i Maroka u utorak od 3 časa poslije ponoći.

Njemačka, Meksiko, Argentina, Australija i Švajcarska su prošle dalje i čekaju svoje rivale. Novi parovi će se znati već večeras poslije mečeva Norveške i Francuske i Senegala i Iraka.