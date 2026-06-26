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Šokantan poraz narednog rivala "zmajeva": Turska u 98. minutu srušila Amerikance!

Šokantan poraz narednog rivala "zmajeva": Turska u 98. minutu srušila Amerikance!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Turska je golom u 98. minutu uspjela da savlada SAD i da upiše prve bodove na Mundijalu. Igrači su slavili kada je pao pogodak, kod kuće ih sada čeka nacija bijesna zbog ispadanja u prvom krugu.

Turska pobijedila SAD 3:2 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Ko je ustao da gleda meč Turske i SAD na Svjetskom prvenstvu, nije se prevario! Od 4 ujutru po našem vremenu igrala se utakmica bez rezultatskog značaja, ali vidjeli smo strašan fudbal i pet golova!

Na kraju je tim Turske uspio da odigra jedan dobar meč i da pobijedi 3:2 (2:1) i tako je ekipa Vinćenca Montele makar malo zadovoljila svoje navijače. Što se tiče SAD, nakon poraza bez rezultatskog značaja, sada je i zvanično da će igrati sa Bosnom i Hercegovinom u nokaut fazi. 

Kako je Turska uspjela da pobijedi?

Djelovalo je jako loše za Turke još jednom kada je Trasti nakon kornera pogodio u 3. minutu. Ipak, već u 10 minutu Arda Guler je u tranziciji pogodio za poravnanje, a onda je došao i preokret.

Nakon pola sata igre Turci su prvi put poveli na ovom prvenstvu pošto je sa strane prošao Orkun Kokču, a Burak Jilmaz je zakucao loptu u mrežu.

Mogla je i ranije Amerika da izjednači da im nije poništenn pogodak zbog ofsajda, ali je Berhalter u 49. minutu dao gol za 2:2. Kada je djelovalo da je sve gotovo, u 98. minutu utakmice Ajhan je pogodio za pobjedu Turske, ali to nije ništa značilo.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Amerikanci su sa šest bodova završili kao prvoplasirani i otići će na megdan Bosni i Hercegovini u šesnaestini finala, Australija je druga, Paragvaj kao treći čeka da potvrdi prolazak dalje, dok su Turci kao posljednji otišli kući.

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Tagovi

Mundijal 2026 Turska SAD

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