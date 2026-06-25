Zlatanu zadrhtao glas zbog BiH: "Tamo su korijeni mog oca, evo naježio sam se"

Zlatan Ibrahimović bio vidno emotivan zbog uspjeha Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: YouTube/FOX Sports/EPA/STEPHAN BRASHEAR

Legenda švedskog i evropskog fudbala Zlatan Ibrahimović naježio se i stala mu je "knedla" u grlu zbog uspjeha Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu. Bio je veoma emotivan kada je govorio o tome i dan poslije trijumfa "zmajeva" protiv Katara (3:1), za plasman u sljedeću fazu.

"To je svrha fudbala, da ujedinjuje ljude. Posebno to važi za Bosnu. Probudi mi emocije kada vidim tu njihovu sreću. Naježim se. Tamo su korijeni mog oca i videti njih 70.000 kako pevaju... Vjerovatno su navijači Bosne već osvojili Svjetsko prvenstvo", rekao je Zlatan Ibrahimović u studiju TV mreže "Foks".

"Usrećilo me je to, ponosan sam na njih, a poseban je bio momenat kada su navijači pjevali. To je... Učini me emotivnim i ne umijem ni da se izrazim sada. Veoma emotivno, prosto sam srećan", dodao je Ibrahimović teško birajući riječi.

Zlatan Ibrahimović o Bosni i Hercegovini u studiju FOX Sportsa Izvor: YouTube/FOX Sports

Bilo je emotivno među navijačima Bosne i Hercegovine u Sijetlu, a bilo je i neprijatnosti, jer je oteta srpska zastava navijaču BiH koji je došao da navija sa njom.

Odakle je otac Zlatana Ibrahimovića?

Zlatanov otac Šefik Ibrahimović je pjevač i harmonikaš koji se još krajem sedamdesetih preselio iz rodne Jugoslavije u Švedsku, zajedno sa tadašnjom suprugom Jurkom Gavrić, koja je rodom iz zadarskog zaleđa.

Ibrahimovićevi roditelji razveli su se nedugo poslije njegovog rođenja 1981. godine u Malmeu. Odnos sa ocem nije uvijek bio dobar, o čemu je Ibrahimović pisao i u svojoj biografiji "Ja, Zlatan". Iznio je tada nekoliko porodičnih tajni, uključujući i to da je oca Šefika krivio zato što je pio.

Poslije objavljivanja knjige koju je njegov pisac-saradnik "pojačao" iznošenjem optužbi na račun Zlatanovog oca, Ibrahimović se pokajao zbog ružnih stvari i teških riječi.

"Kada sam pisao tu knjigu, želio sam da je ispričam svoju priču tačno onakvu kakva je bila, ali mi je i danas muka, zaboli me stomak od toga - jer u isto vrijeme daje i pogrešnu sliku o ocu Šefiku. Ne mogu da opišem kakav je on bio navijač, morate da razgovarate s njim da biste razumjeli kakva je to podrška. Prolaze me žmarci i suze mi naviru dok to pričam", kazao je Zlatan prije nego što je zamolio televiziju "Kanal 5" koja je producirala ovaj film da ugasi kamere i prekine snimanje.