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Zlatan se posuo pepelom zbog Mesija: "Ja da ga komentarišem? Pa, dao sam nula golova"

Zlatan se posuo pepelom zbog Mesija: "Ja da ga komentarišem? Pa, dao sam nula golova"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović na neuobičajeno ponizan način govorio o vjerovatno najvećem svih vremena - Lionelu Mesiju.

Zlatan Ibrahimović hvali Lionela Mesija Izvor: Pawel Andrachiewicz / Newspix.pl / Profimedia

Najbolji fudbaler u istoriji Švedske Zlatan Ibrahimović "skida kapu" Lionelu Mesiju zbog igara na Svjetskom prvenstvu. Poslije istorijskog nastupa Argentinca protiv Austrije, "Ibra" je u studiju TV mreže Foks oduševljeno pričao o najvećem ikad.

"Nije bilo sumnje (da će oboriti rekord u broju golova). Postoje trenuci u kojima Mesi izgleda kao ljudsko biće, kao onaj momenat u kojem je promašio penal. A imate i trenutke u kojima izgleda nadljudski. Ali, to je Mesi. Za sada je ovo njegovo Svjetsko prvenstvo. A još nije igrao protiv Jordana i ne znam gdje će ovo završiti. Dao je pet golova u dvije utakmice, a ja imam nula golova na dva svjetska prvenstva", kazao je Ibrahimović u studiju kraj Tjerija Anrija i Aleksija Lalasa.

"Za nekoliko dana mu je rođendan i neka uživa, kao što i mi uživamo gledajući ga kako igra. Nevjerovatno je i nemam riječi da ga opišem", kazao je Ibrahimović.

Oduševljem je Zlatan i načinom kako Argentina igra po principu - svi za Mesija, a Mesi za sve.

"On je vođa. Oni žele da ih vodi da osvoje Svjetsko prvenstvo. Već su to uradili i sada hoće to opet, a najbitnije da im to uzvraća i da ne koristi sve to samo za sebe. Nije igrač koji najviše radi na terenu, ali način na koji se kreće je isti kao kada pauk stvara svoju mrežu. On pokreće sve. Argentinci igraju u stilu - Pokaži nam put, a mi ćemo pratiti."

Da li će Mesi igrati na Svjetskom prvenstvu 2030?

Da li bi Mesi mogao ovako za četiri godine na Svjetskom prvenstvu? Zlatan ne odbacuje tu mogućnost.

"Što ste stariji, postajete sporiji, ali ovaj momak je genije. Nije mu potrebno da bude brz, samo je potrebno da razmišlja, da razigrava druge i da stavlja sebe u prave situacije na terenu."

Pogledajte prvi Mesijev gol protiv Austrije, rekordni 17. na Mundijalima: 

Lionel Mesi gol na Argentina Srbija
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Na kraju utakmice postigao je i drugi, 18. i za definitivni kraj meča protiv Austrije:

Lionel Mesi drugi gol na Argentina Austrija
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Tagovi

Mundijal 2026 Argentina Lionel Mesi Zlatan Ibrahimović

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