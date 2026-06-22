logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trenutak za istoriju fudbala: Lionel Mesi ovim golom ušao u vječnost

Trenutak za istoriju fudbala: Lionel Mesi ovim golom ušao u vječnost

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lionel Mesi je pogotkom protiv Austrije stigao do svog 17. gola na svjetskim prvenstvima i prestigao dosadašnjeg rekordera Miroslava Klozea (16).

Lionel Mesi Izvor: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Lionel Mesi "iz druge" je oborio rekord svjetskih prvenstva u broju postignutih golova. U meču protiv Austrije u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Americi najprije je promašio penal i uhvatio se za glavu, a onda je pogodio na teži način - iz igre. 

Igrao se 38. minut kada je ka Mesiju došla lopta koju je savršeno poslao asistent Fakundo Medina. Imao je Mesi dovoljno vremena i prostora da izvidi situaciju, da se namjesti na šut "iz prve" i da rutinski pošalje loptu iza golmana Austrije Aleksandera Šlagera.

Djeluje lako, a magija nije samo u udarcu, već i u savršenoj postavci Mesija i saigrača. Povrh toga, umjetnost je kako je Leo osjetio prostor, trenutak i rutinski poentirao.

Pogledajte i uživajte. 

Lionel Mesi gol na Argentina Srbija
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Ovim golom, Mesi je prestigao Miroslava Klozea na vječnoj listi najboljih strijelaca svjetskih prvenstava i sada je sam na vrhu sa 17 golova. Njemački golgeter je drugi sa 16, a treći je slavni Brazilac Ronaldo Nazario, sa 15 golova. Četvroplasirani na "vječnoj listi" je legendarni Nijemac Gerd Miler. Iza njih je kultni Francuz Žist Fonten, koji je dao svih svojih 13 golova na jednom Mundijalu - 1958. godine u Švedskoj.

To je društvo najvećih, u kojem je najveći bez dileme - Leo Mesi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi Mundijal 2026 Argentina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC