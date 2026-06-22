Trenutak za istoriju fudbala: Lionel Mesi ovim golom ušao u vječnost

Lionel Mesi je pogotkom protiv Austrije stigao do svog 17. gola na svjetskim prvenstvima i prestigao dosadašnjeg rekordera Miroslava Klozea (16).

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Lionel Mesi "iz druge" je oborio rekord svjetskih prvenstva u broju postignutih golova. U meču protiv Austrije u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Americi najprije je promašio penal i uhvatio se za glavu, a onda je pogodio na teži način - iz igre.

Igrao se 38. minut kada je ka Mesiju došla lopta koju je savršeno poslao asistent Fakundo Medina. Imao je Mesi dovoljno vremena i prostora da izvidi situaciju, da se namjesti na šut "iz prve" i da rutinski pošalje loptu iza golmana Austrije Aleksandera Šlagera.

Djeluje lako, a magija nije samo u udarcu, već i u savršenoj postavci Mesija i saigrača. Povrh toga, umjetnost je kako je Leo osjetio prostor, trenutak i rutinski poentirao.

Pogledajte i uživajte.

Lionel Mesi gol na Argentina Srbija Izvor: YouTube/TV Arena sport

Ovim golom, Mesi je prestigao Miroslava Klozea na vječnoj listi najboljih strijelaca svjetskih prvenstava i sada je sam na vrhu sa 17 golova. Njemački golgeter je drugi sa 16, a treći je slavni Brazilac Ronaldo Nazario, sa 15 golova. Četvroplasirani na "vječnoj listi" je legendarni Nijemac Gerd Miler. Iza njih je kultni Francuz Žist Fonten, koji je dao svih svojih 13 golova na jednom Mundijalu - 1958. godine u Švedskoj.

To je društvo najvećih, u kojem je najveći bez dileme - Leo Mesi.