Mesi to mora da uradi, zbog Maradone: Božja ruka je baš na današnji dan promijenila istoriju

Na dan kada je Dijego Maradona postigao gol rukom i izveo "slalom" protiv Engleza 1986, Lionel Mesi ima šansu da postane najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava.

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Baš na današnji dan prije tačno 40 godina Dijego Maradona dao je gol rukom za Argentinu protiv Engleske (2:1). Taj trenutak genijalosti i prevare 22. juna 1986, kojom je obmanuo sudiju Ali Bin Nasera, obilježio je ne samo to četvrtfinale, već i čitavo Svjetsko prvenstvo, koje su Argentinci osvojili.

Bio je to jedan od najvećih individualnih nastupa u istoriji fudbala, jer je Maradona jedan gol dao rukom preko golmana Gordona Benksa, a drugi je postigao tako što je predbrilao čitavu odbranu Engleza, u trku koji je trajao još od polovine terena. Zato je 22. jun ostao crveno slovo svjetskog fudbala.

Na današnji dan, 22. juna, Argentina će ponovo igrati na Svjetskom prvenstvu - protiv Austrije. Lionel Mesi igraće protiv Marka Arnautovića i saigrača za istoriju, jer ima šansu da golom u Dalasu u saveznoj državi Teksas postane najbolji strijelac u istoriji Mundijala.

U prvoj utakmici na turniru, Mesi je protiv Alžira postigao het-trik u trijufu 3:0 i izjednačio je učinak slavnog Nijemca Miroslava Klozea od 16 golova. Sljedećim golom, za mnoge najbolji fudbaler svih vremena posaće najbolji strijelac ikad da Mundijalima. I biće mnogo simbolike ako to postane baš na današnji dan, 22. jun.

Izvor: UMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Maradona je sa Argentinom postao šampion svijeta i kao vođa podigao pehar te 1986. godine. Mesi je to isto učinio 2022. godine u Kataru i ovog juna je doveo zemljake u Sjedinjene Države, da pokuša da odbrani pehar i da zacementira svoj status najboljeg igrača svih vremena.