Rade Bogdanović o Ronaldu i Mesiju: "Ovo je primjer kako priroda pobjeđuje teretanu"

Rade Bogdnaović se poklonio Lionelu Mesiju i njegovim potezima na meču sa Alžirom.

Izvor: JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia/RTS 1/printscreen

Dok je vrlo oštro kritikovao Kristijana Ronalda, Rade Bogdanović je u studiju "RTS-a" imao samo riječi hvale za Lionela Mesija. Najbolji fudbaler u istoriji je na otvaranju Mundijala dao tri gola Alžiru i došao na prvo mjesto vječne liste strelaca na Svjetskim prvenstvima.

Sva tri gola su bila sjajna, a Bogdanović koji je pred Mundijal imao šta da kaže i protiv Mesija, sada je bio oduševljen igrama iskusnog Argentinca.

"Magija, prava magija. Vidite i sami po njegovoj izjavi kakva je to sportska, fudbalska veličina. Ako živimo u vremenu Ronalda i Mesija ovo je primjer kako priroda pobijedi teretanu. Realno čovjek je vanzemljac. Kod onog trećeg gola kako on primi loptu, lagano 35 metara od gola, nastavi da trči. Primanje lopte sa šesnaest, takvih je golova dao koliko u Barseloni.To kad ti priroda da talenat, pa ga još izbrusiš. Meni je mnogo drago da sam imao priliku njega da gledam. Da živiš i da u godinama kad najbolje razumiješ fudbal gledaš njega, to je dar od Gospoda Boga", rekao je Rade Bogdanović.

Primijetio je drugi analitičar u studiju Aleksandar Janković da sada kada na Mundiajl dolazi kao prvak svijeta Argentina igra mnogo rasterećenije.

"Nema stresa, vidi se razlika između ovog i prethodnog Mundijala. Čak se vidjelo i na pripremnim utakmikcama da uživaju.Kada to uporedimo sa početkom prošlog Mundijala kada su izgubili... Sve je prilagođeno Mesiju da on bude defanzivno pošteđen što je normalno. On i u ovim godinama pravi razliku", naglasio je on.

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