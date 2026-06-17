Rade Bogdanović: "Portugal je menadžerska ekipa, ko ima oči vidio da je da Ronaldo ne može"

Rade Bogdanović je istakao da Kristijanu Ronaldu nije mjesto u reprezentaciji i da se to vidjelo na meču sa Kongom.

Izvor: PAULO CUNHA/EPA/RTS 1/printscreen

Portugal je doživio veliki šok na startu Mundijala pošto je tim Kristijana Ronalda odigrao neriješeno sa Demokratskom Republikom Kongo 1:1 (1:1), a analitičar "RTS-a" Rade Bogdanović je i ranije imao šta da kaže na račun Kristijana Ronalda.

"Pa kako da vam kažem to jesu kvalitetni i vrhunski igrači, međutim ovaj Portugal je kao menadžerska ekipa. Tu je glavni selektor Žorž Mendeš najveći fudbaslki agent na kugli zemaljskoj. Portugal sa toliko dobrim i velikim igračima nema skoro nikakve rezultate i mislim da je tu jak upliv njega u selekciju", počeo je on.

Istakao je nekadašnji napadač da bi svako ko je gledao ovaj meč mogao da vidi da Kristijanu Ronaldu nije mjesto na terenu. Ipak iskusni napadač ostao je cijeli meč na terenu.

"Zdravorazuman čovjek koji ima oči, koji ima sposobnost gledanja levo i desno mora da vidi da ne može sa Ronaldom. Čak i ako kreneš izvadi ga, moraš da vidiš da on ne može. Uvedi nekog mlađeg, možda će ti taj mlađi donijeti strast, gol, želju, podići. Ne može jer moraš da nađeš klub i novu selekciju kad odeš iz Portugala. A Mendeš ima nevjerovatan uticaj. On je vladar fudbalskog svijeta realno. Imaš njega koji vedri i oblači, Portugalci su uzeli Murinja koji je sada došao u Real, kao trenerska zvijezda padavica, imaš Ronalda koji je nedodirljiv. Ništa nije sporno, sve je to ok, čovjek je fudbalska zvijer. Ali njegovo vrijeme je prošlo. Vrijeme je da se pakuju koferi, da se tapše sa strane i da podržiš mlađe koji će da te naslijede", završio je Bogdanović.

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