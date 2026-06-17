22 : 37 36. minut: GOL! Baturina izjednačuje na dodavanje Sučića! Martin Baturina je poslao pravu bombu u mrežu Pikforda. Izvan 16 metara se namjestio, natrčao na povratnu i poslao projektil u mrežu!

22 : 29 Evo zašto su Englezi morali da ponove penal! Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 10 min Englezi dva puta šutirali penal protiv Hrvatske!

22 : 13 12. minut: Kejn za 1:0! Ponovo je Hari Kejn namjestio loptu na bijelu tačku i sada je rutinski dao gol!

22 : 13 11. minut: Ponavlja se penal! Gleda snimak Klemon Turpan, sada ćemo vidjeti da li će Kejn ponovo šutirati... Da!

22 : 10 10. minut: Brani Livaković! Hari Kejn je namjestio loptu, ali odbranio mu je Livaković!

22 : 09 9. minut: PENAL! Modrić je napravio faul u šesnaestercu!

22 : 06 5. minut: Pikford trči! Istrčao je omaleni golman Engleske i izbacio loptu ispred Petra Muse.

22 : 00 1. minut: Meč je počeo! Počela je utakmica!

21 : 55 Modrić ima poseban dres Special shirt for Luka Modrić.



“Golden Ball 2018”

“Legacy”pic.twitter.com/V2vteDHcLQ — Madrid Xtra (@MadridXtra)June 17, 2026

21 : 52 Pitanje je Hrvatska... Da li će izaći sa 3 pozadi, pa će bekovi biti Perišić i Stanišić, a krila Baturina i Pašalić ili idu sa 4 pozadi i dva špica?

20 : 47 Engleska: Šta je iznenađenje? Prije svega Gordon i Madueke po krilima. Dobili su priliku ispred Bukaja Sake, Eberečija Ezea, Olija Votkinsa, Morgana Rodžersa... A svi su očekivali i Marka Geija u centru odbrane.

20 : 45 Hrvatska: Šta je iznenađenje? Prije svega zaista je malo ko očekivao Petra Musu u napadu, ispred Budimira, Matanovića, pa i iskusnog Andreja Kramarića. Takođe očekivao se Luka Vušković kao štoper, a nema u startnoj postavi ni Matea Kovačića.

20 : 43 Sastavi: Šok sa obje strane Engleska: Pikford - Konsa, Stouns, O'Rajli, Džejms - Rajs, Anderson, Belingem - Gordon, Madueke, Kejn Hrvatska: Livaković - Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Vušković - Modrić, Pašalić, Baturina, Sučić - Perišić, Musa