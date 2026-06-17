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UŽIVO, ENGLESKA - HRVATSKA: Neriješeno, sjajan gol Baturine! 0

Pratite uz MONDO meč Hrvatske i Engleske u prvom kolu grupne faze Mundijala.

Hrvatska i Engleska se sastaju u jednom od posljednjih mečeva prvog kola Mundijala. U grupi u kojoj su ove dvije selekcije favoriti za prolazak dalje na početku ćemo vidjeti derbi. 

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
22:37

36. minut: GOL!

Baturina izjednačuje na dodavanje Sučića!

Martin Baturina je poslao pravu bombu u mrežu Pikforda. Izvan 16 metara se namjestio, natrčao na povratnu i poslao projektil u mrežu!

22:29

Evo zašto su Englezi morali da ponove penal!

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22:13

12. minut: Kejn za 1:0!

Ponovo je Hari Kejn namjestio loptu na bijelu tačku i sada je rutinski dao gol!

22:13

11. minut: Ponavlja se penal!

Gleda snimak Klemon Turpan, sada ćemo vidjeti da li će Kejn ponovo šutirati... Da!

22:10

10. minut: Brani Livaković!

Hari Kejn je namjestio loptu, ali odbranio mu je Livaković!

22:09

9. minut: PENAL!

Modrić je napravio faul u šesnaestercu!

22:06

5. minut: Pikford trči!

Istrčao je omaleni golman Engleske i izbacio loptu ispred Petra Muse.

22:00

1. minut: Meč je počeo!

Počela je utakmica!

21:55

Modrić ima poseban dres

21:52

Pitanje je Hrvatska...

Da li će izaći sa 3 pozadi, pa će bekovi biti Perišić i Stanišić, a krila Baturina i Pašalić ili idu sa 4 pozadi i dva špica?

20:47

Engleska: Šta je iznenađenje?

Prije svega Gordon i Madueke po krilima. Dobili su priliku ispred Bukaja Sake, Eberečija Ezea, Olija Votkinsa, Morgana Rodžersa... A svi su očekivali i Marka Geija u centru odbrane.

20:45

Hrvatska: Šta je iznenađenje?

Prije svega zaista je malo ko očekivao Petra Musu u napadu, ispred Budimira, Matanovića, pa i iskusnog Andreja Kramarića. Takođe očekivao se Luka Vušković kao štoper, a nema u startnoj postavi ni Matea Kovačića.

20:43

Sastavi: Šok sa obje strane

Engleska: Pikford - Konsa, Stouns, O'Rajli, Džejms - Rajs, Anderson, Belingem - Gordon, Madueke, Kejn

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Vušković - Modrić, Pašalić, Baturina, Sučić - Perišić, Musa

20:37

A oglasio se i Ivan Klasnić

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20:37

Slaven Bilić imao šta da kaže

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20:32

Čekamo derbi!

Od 22 časa počinje meč Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

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