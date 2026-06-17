Pratite uz MONDO meč Hrvatske i Engleske u prvom kolu grupne faze Mundijala.
Hrvatska i Engleska se sastaju u jednom od posljednjih mečeva prvog kola Mundijala. U grupi u kojoj su ove dvije selekcije favoriti za prolazak dalje na početku ćemo vidjeti derbi.
36. minut: GOL!
Baturina izjednačuje na dodavanje Sučića!
Martin Baturina je poslao pravu bombu u mrežu Pikforda. Izvan 16 metara se namjestio, natrčao na povratnu i poslao projektil u mrežu!
Evo zašto su Englezi morali da ponove penal!
12. minut: Kejn za 1:0!
Ponovo je Hari Kejn namjestio loptu na bijelu tačku i sada je rutinski dao gol!
11. minut: Ponavlja se penal!
Gleda snimak Klemon Turpan, sada ćemo vidjeti da li će Kejn ponovo šutirati... Da!
10. minut: Brani Livaković!
Hari Kejn je namjestio loptu, ali odbranio mu je Livaković!
9. minut: PENAL!
Modrić je napravio faul u šesnaestercu!
5. minut: Pikford trči!
Istrčao je omaleni golman Engleske i izbacio loptu ispred Petra Muse.
1. minut: Meč je počeo!
Počela je utakmica!
Modrić ima poseban dres
Special shirt for Luka Modrić.— Madrid Xtra (@MadridXtra)June 17, 2026
“Golden Ball 2018”
“Legacy”pic.twitter.com/V2vteDHcLQ
Pitanje je Hrvatska...
Da li će izaći sa 3 pozadi, pa će bekovi biti Perišić i Stanišić, a krila Baturina i Pašalić ili idu sa 4 pozadi i dva špica?
Engleska: Šta je iznenađenje?
Prije svega Gordon i Madueke po krilima. Dobili su priliku ispred Bukaja Sake, Eberečija Ezea, Olija Votkinsa, Morgana Rodžersa... A svi su očekivali i Marka Geija u centru odbrane.
Hrvatska: Šta je iznenađenje?
Prije svega zaista je malo ko očekivao Petra Musu u napadu, ispred Budimira, Matanovića, pa i iskusnog Andreja Kramarića. Takođe očekivao se Luka Vušković kao štoper, a nema u startnoj postavi ni Matea Kovačića.
Sastavi: Šok sa obje strane
Engleska: Pikford - Konsa, Stouns, O'Rajli, Džejms - Rajs, Anderson, Belingem - Gordon, Madueke, Kejn
Hrvatska: Livaković - Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Vušković - Modrić, Pašalić, Baturina, Sučić - Perišić, Musa
A oglasio se i Ivan Klasnić
Slaven Bilić imao šta da kaže
Čekamo derbi!
Od 22 časa počinje meč Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.