Čuveni napadač poslao poruku Hrvatima uz Marka Perkovića Tompsona: "Na teren ne izlazite samo kao fudbaleri"

Ivan Klasnić je poslao poruku reprezentaticima Hrvatske, a uz to je okačio i pjesmu Marka Perkovića Tompsona.

Izvor: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji napadač selekcije Hrvatske Ivan Klasnić oglasio se pred početak Mundijala i pred utakmicu Hrvatske sa Engleskom u prvom kolu grupne faze. Bivši špic koji se u posljednje vrijeme bori sa velikim zdravstvenim problemima napisao je poruku za reprezentativce koja je bila ispraćena pjesmom Marka Perkovića Tompsona.

Postavio je uz svoju objavu na instagramu pjesmu ovog muzičara koji otvoreno promoviše ekstremno desne stavove i koga mnogi čak i u Hrvatskoj optužuju za proustaške stavove i stihove. "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" je numera koju je postavio uz ovu poruku.

"Dragi Vatreni, danas ne izlazite na teren samo kao fudbaleri - izlazite kao predstavnici cijele Hrvatske. Nosite ovaj dres s ponosom, jer on predstavlja našu istoriju, naš narod i sve generacije koje su sanjale ovakve trenutke. Budite ponosni što nosite hrvatski grb na prsima. Ostavite srce na terenu, borite se za svaki duel, za svaku loptu i za svakog navijača koji vjeruje u vas. Neka vas vodi zajedništvo, hrabrost i neuništivi hrvatski duh. Bez obzira na rezultat, neka cijeli svijet vidi koliko znači igrati za Hrvatsku. Izađite na teren kao ratnici, dajte sve od sebe i pokažite zašto se zovete Vatreni. Za Hrvatsku, za ponos, za narod – ostavite srce na terenu! Idemo Hrvatska!", napisao je Ivan Klasnić.

Napadač rođenu Hamburgu igrao je 41 put za Hrvatsku, a dao je 12 golova. Igrao je za Sent Pauli, Verder, Nant, Bolton i Majnc, a u karijeri je dao više od 100 ligaških golova. Nažalost loše liječenje u januaru 2007. godine doprinijelo je tome da je morao da ide na transplantaciju bubrega. Ipak morao je nekoliko puta na istu operaciju i na kraju je tužio Verder i dobio bivši klub na sudu zbog toga što je njihovom greškom loše liječen.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!