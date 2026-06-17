Kultni engleski napadač isprozivao Hrvate: "Ostarjela ekipa, kilometrima daleko od nekadašnje"

Kris Saton ima velika očekivanja od Svjetskog prvenstva, ali od Hrvatske ne očekuje puno.

Izvor: Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska reprezentacija će u Dalasu od 22 časa zaigrati meč prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Engleske, a pred ovaj meč su mnogi dali svoje mišljenje. Dok je izjava Slavena Bilića naljutila Engleze, sa druge strane je Kris Saton bio vrlo kritičan kada je Hrvatska u pitanju.

Ovaj 53-godišnjak je nekadašnji kultni premijerligaški napadač, ali i reprezentativac Engleske nekoliko godina. On je za "BBC" rekao da ne brine i da smatra da će Engleska pobijediti sa 2:0.

"Malo me brine engleska odbrana, ali definitivno imaju šanse za osvajanje ovog Svjetskog prvenstva. Njihov vezni red, s Eliotom Andersonom i Deklanom Rajsom, posebno je jak. Neće imati previše slabosti i, kada dođemo do nokaut faze, sposobni su da pobijede bilo koga u jednoj utakmici. I oni bi trebalo da počnu s pobjedom. Hrvatska sada škripi. Ostarjela su ekipa, kilometrima daleko od one kada su stigli do finala 2018. i mogli bi da se muče na vrućini. Očekujem pobjedu 2:0", objasnio je Kris Saton.

Nekadašnji štpic Noriča, Blekburna, Čelsija, Seltika, Birmingema i Aston Vile ima poentu pošto je Hrvatska puna veterana. Luka Modrić je jedan od najstarijih sa 40 godina, Ivan Perišić ima 37 godina, Andrej Kramarić 34, Mateo Kovačić 32, Dominik Livaković 31. Ipak, tu su i mlade snage poput Vuškovića, Sučića, Baturine, Gvardiola...

Engleska i Hrvatska otvaraju svoju grupu utakmicom od 22 časa. Drugi meč te grupe igraju Gana i Panama.

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