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Tomas Tuhel opet neće pjevati himnu Engleske: "Stidim se, ne želim nikog da uvrijedim"

Tomas Tuhel opet neće pjevati himnu Engleske: "Stidim se, ne želim nikog da uvrijedim"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Njemački stručnjak Tomas Tuhel još uvijek nije spreman na veliki korak.

Tomas Tuhel objasnio zašto ne pjeva himnu Engleske Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Jedan od favorita na Svjetskom prvenstvu 2026, selekcija Engleske, kreće takmičenje protiv Hrvatske, u srijedu od 22 časa. Nemački trener Tomas Tuhel ponovo neće pjevati nacionalnu himnu, a još jednom je morao da objašnjava razloge.

Preuzeo je jednu od najboljih evropskih selekcija u oktobru 2024. godine i biće mu ovo prvi Mundijal na mjestu selektora. Ambicije i očekivanja navijača su velike, a jedan detalj uvijek privlači dosta pažnje. Da li je Tuhel konačno spreman da zapjeva himnu zemlje koju predstavlja?

Jednom prilikom je istakao da treba tek da zasluži da otpjeva "God Save the King", ali nema sumnje da ima najviše ciljeve. Uoči utakmice sa Engleskom rekao je da još uvijek nije spreman na taj korak, iako su ga Englezi prihvatili kao svog.

"Još ne, mislim da još nismo došli do toga. Možda na samom kraju, još sam pomalo sramežljiv. Ne želim nikoga da uvrijedim, niti želim da se fokus sada prebaci na to", kaže Tuhel i dodaje:

"Ali u suštini, osjećam se kao kod kuće. Sada bih rekao 'idem kući' kad se vraćam u svoj dom u Londonu. Osjećam se kao kod kuće kad sletim u London i kad sam u Engleskoj", dodao je.

Uporedio je ovaj osjećaj sa onim koji je imao dok je bio trener Čelsija.

"Da, tako se osjećam. Ne mogu to da objasnim, ali tako je bilo od prvih sedmica u Čelsiju. Jednostavno je bio sjajan osjećaj biti u zemlji, naravno i u gradu, biti dio Premijer lige. Gotovo svaki dan bio je kao dar, činilo se da sam na pravom mjestu s pravim mentalitetom igrača. Ono što liga izvlači iz igrača i što navijači očekuju od njih i od trenera... zbog svega toga osjećao sam se vrlo prijatno", rekao je Nijemac i zaključio:

"Svidjelo mi se od prvog dana, bilo mi je tako lako da se prilagodim. Da mogu ponavljao bih to svaki dan, zahvalan sam i čast mi je što sam selektor Engleske, niko to ne želi više od mene".

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Tagovi

Tomas Tuhel Mundijal 2026

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