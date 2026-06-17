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Najpoznatija hrvatska navijačica stigla na Mundijal: Objavila fotku, zna se zbog koga je došla

Najpoznatija hrvatska navijačica stigla na Mundijal: Objavila fotku, zna se zbog koga je došla

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol stigla je na Svjetsko prvenstvo, objavila je fotografiju iz Dalasa gdje će navijati za Hrvatsku.

hrvatska navijačica Ivana Knol stigla je na Svjetsko prvenstvo Izvor: Printscreen/Instagram/KnollDoll

Vjerovatno i najveći derbi na Svjetskom prvenstvu igra se večeras, kada je prvo kolo grupne faze u pitanju. U Dalasu će igrati Engleska i Hrvatska (22h), a tamo će biti i najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol. Ona se oglasila na društvenim mrežama.

Potvrdila je da je stigla u Teksas i zna se zbog koga je došla. Da je tu da navija za reprezentaciju Hrvatske i da im pruži podršku na Mundijalu. Njen dolazak privukao je veliku pažnju, posebno pošto se zna kakvu je pometnju napravila na prethodnom šampionatu svijeta u Kataru gdje su je svi gledali.

U grupnoj fazi Hrvatska još igra protiv Paname (24. jun u 1 ujutru po našem vremenu) i taj meč se igra u Torontu (Kanada), pa onda slijedi duel sa Ganom (27. jun u 23h po našem vremenu) i taj duel igra se u Filadelfiji. Trebalo bi Ivana da bude u oba spomenuta grada.

Tagovi

Mundijal 2026

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