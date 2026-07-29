Kakva senzacija: Zvezda ne može na AEK Atinu, desilo se čudo u Ligi šampiona!

Crvena zvezda izbjegla je verovatno najtežeg rivala u plej-ofu Lige šampiona. Ekipu koji vodi Marko Nikolić - AEK

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobjedom nad Larnom obezbedila treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali ostaje briga za nastavak takmičenja. Postojao je strah da bi crveno-bijeli u plej-ofu Lige šampiona mogli na tim Marka Nikolića, šampiona Grčke, ekipu AEK-a, ali je tim Dejana Stankovića izbjegao najgori scenario.

Poraz Leha poslije penala (4:1) od Orhusa donio je senzaciju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Srpski predstavnik je, zahvaljujući preokretu Orhusa na gostujućem terenu, uspio da izbjegne AEK u nastavku takmičenja.

Poprilično neočekivano završio se meč Leha i Orhusa. Susret je u 32. minutu otvorio gol Tobijasa Beča, ali činilo se da domaćin ima kontrolu. Ipak, u meč je ušao sa prednošću od 4:1. Međutim, golovi su potom počeli da se nižu za ekipu gostiju. Najprije je sa penala bio precizan Kristijan Arnstad, a zatim je Frederik Tingager u 75. minutu pogodio za 3:0.

Već tada je bilo jasno da je Leh u velikom problemu, pa smo gledali produžetke. U nastavku su oba tima stigla do gola, pa su dramatični penali odlučili pobednika. Nakon što je domaćin pokazao slabije živce, a posle promašaja Sajada i Kozubala, Orhus je pobijedio i, ono što je najvažnije za navijače Zvezde, spasao crveno-bijele od AEK-a.

Poslije pobjede Orhusa, ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde: