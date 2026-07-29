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Borčev "dželat" igraće ligaški dio sezone u Evropi! Levski preskočio i Krajovu!

Borčev "dželat" igraće ligaški dio sezone u Evropi! Levski preskočio i Krajovu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Šampion Burgarske eliminisao Univerzitateu iz Krajove i plasirao se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona!

Levski izbacio Univerzitateu i prođao u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Levskog nakon što su eliminisali banjalučki Borac bili su uspješni i u dvomeču protiv Univerzitatee Krajove.

Šampion Bugarske nakon minimalne pobjede u prvom meču u Sofiji uspio je da remizira 2:2 u revanšu u Rumuniji, pa je zasluženo prošao u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Levski je poslije petnaestak minuta imao prednost od 2:0, ali je dozvolio protivniku da stigne do izjednačenja, međutim ne i do preokreta kojim bi bar izborio produžetke.

Plasmanom u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Levskog obezbijedili su najmanje ligaški dio Konferencijske lige.

Da li će uspjeti da naprave i nešto više vidjećemo u nastavku kvalifikacija za Ligu šampiona u kojima ih u narednoj fazi očekuje Kairat koji je u srijedu poslije penala eliminisao kiparsku Omoniju.

Plasman Levskog u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona znači i to da definitivno neće biti ponovnog okršaja sa Borcem, ukoliko Banjalučani uspiju da se domognu plej-ofa za Konferencijsku ligu.

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Tagovi

Levski Liga šampiona fudbal

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