Ovo je tim Partizana za UNA Štrasen: Nije ovo egzibicija, Saša Ilić ne odmara crno-bijele

Fudbaleri Partizana će protiv ekipe UNA Štrasen čuvati ogromnu prednost, a iz Luksemburga idu u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana upisali su ubjedljivu pobjedu (4:0) u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, pa će revanš meč protiv ekipe UNA Štrasen iz Luksemburga biti samo formalnost. Ipak, Saša Ilić je pozvao na opreznost - trenira mlad tim, zna da može da bude oscilacija, a prva dva meča u Superligi pokazala su da crno-bijeli mogu da upadnu u problem.

Zbog toga je sasvim realno da Saša Ilić izvede na teren približno najjači tim koji ima u ovom trenutku. U Beogradu su ostali Milan Vukotić i Že, koji su u finišu meča u Šapcu zadobili povrede zbog kojih je bolje da nekoliko dana odmore i da se poptuno spremni vrate u takmičarski ritam za treće kolo Superlige. Takođe, krilni fudbaler Šaka Traore još nije dostigao formu koja je potrebna, pa je realnije da ga vidimo na klupi za rezerve na početku utakmice.

Tamo će biti i golman Milošević, čini se nakon što je Miloš Krunić dobio prednost na posljednje dvije utakmice. Možda su iskusnog čuvara mreže skupo koštali golovi Zemuna u prvoj rundi novog prvenstva, a možda je Krunić samo trenutno zaslužio povjerenje stručnog štaba koji predvodi Saša Ilić.

Ne bi trebalo da bude promjena na bekovskim pozicijama. Milan Roganović praktično nema pravu zamjenu, a Samson Nvulu se kao prinudno rješenje i dalje privikava na ulogu lijevog beka - iako je u Humsku stigao kao vezni igrač. Minute bi mogao da dobije Nikola Simić koji je krenuo sa ekipom nakon što je propustio pripremni period zbog obaveza u omladinskoj reprezentaciji. On bi mogao da odmori Stefana Mitrovića i sa Stefanom Milićem zaigra u tandemu.

Mjesto defanzivnog veznog rezervisano je za Aleksa Zekovića koji nema alternativu dok ne stigne pojačanje. Ispred njega će igrati kapiten Ognjen Ugrešić, a trebalo bi da od prvog minuta vidimo i Bogdana Kostića. Najavio je da može, a izostanak Vukotića otvara mu prostor na mjestu iza napadača - gdje ga Saša Ilić vidi više nego na krilnoj poziciji.

Po krilima će igrati internacionalci Demba Sek i Ibrahim Zubairu, dok bi zbog izostanka Žea minutažu u napadu mogli da podijele Erik Kojzek i Marko Lekić. Austrijanac slovenačkog porijekla od prvog minuta, a bivši fudbaler Teleoptika kao opcija sa klupe za rezervne igrače.

Partizan jeste obezbijedio prolaz u narednu fazu kvalifikacija, ali u ovoj fazi sezone timu Saše Ilića fali uigravanja. Meč u Luksemburgu idealna je prilika, iako je jasno da nekoliko prvotimaca ni na ovom meču neće imati minutažu. Zašto će šansu sa klupe čekati mladi fudbaleri poput Marinkovića, Makevića, Ninića i Lekića.

Dakle, očekivani sastav Partizana je: Krunić - Roganović, Milić, Simić, Samson - Zeković - Sek, Ugrešić, Kostić, Zubairu - Kojzek.