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Ponuda koja ruši sve rekorde u Grčkoj: Luka Jović dobija neverovatan ugovor

Ponuda koja ruši sve rekorde u Grčkoj: Luka Jović dobija neverovatan ugovor

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Srbije Luka Jović ostaće u AEK-u i biće najplaćeniji fudbaler

Luka Jović ostaće u AEK-u i biće najplaćeniji fudbaler Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Srpski fudbaler Luka Jović je poslije sjajne sezone u Grčkoj postao jedan od traženijih na svjetskoj sceni. Iako su se provlačile glasine da bi karijeru mogao da nastavi u Rusiji, jasno je da Marko Nikolić neće lako pustiti golgetera. Zapravo, Luka Jović bi mogao da dobije takav ugovor da postane najplaćeniji fudbaler u Grčkoj.

Luka Jović odigrao je sjajnu sezonu, a za to slijedi nagrada. Kako javljaju tamošnji mediji, Jović će potpisati trogodišnji ugovor vrijedan devet miliona evra neto. U ovu cifru ne računaju se bonusi, pa će Luka Jović postati najplaćeniji fudbaler u istoriji grčkog šampionata.

AEK svim silama želi da "zaključa" momka sa kojim je osvojio šampionsku titulu. Jović je bio i najbolji strijjelac sa 21 golom, od čega je 16 postigao u domaćem takmičenju. Ono što je navijače u Grčkoj osvojilo svakako su četiri gola protiv Panatinaikosa na jednom meču.

Tagovi

Luka Jović

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