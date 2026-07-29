Vlahovića sačekala zatvorena vrata: Juventus doveo napadača i našao zamjenu za Srbina

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović gotovo sigurno neće ostati u Juventusu jer su iz ovog kluba doveli napadača, pa je jasno da se na golgetera iz Beograda ne računa

Izvor: ANTONIO CALANNI/AP

O transferu Dušana Vlahovića intenzivno se govori već mjesecima. Potezi Juventusa posljednjih sedmica postaju sve jasniji, a dolazak napadača Randala Kolo Muanija jasno stavlja do znanja Srbinu da nije poželjan u timu. Iako je postojala nada da rođeni Beograđanin neće mrdati iz Torina, situacija se promijenila.

Nije tajna da Vlahovića želi nekoliko klubova. Srbin je insistirao na ostanku u "ligi petice", ali sada je postalo poznato da i dalje pregovara sa Bešiktašom, a navodno je u kontaktu i sa Barselonom. Između ostalog, pojavila se vijest i da Napoli želi Dušana Vlahovića, pa ostaje da ispratimo dešavanja u narednim danima prelaznog roka. Do tada, stvari u Juventusu idu u prilog tome da ne računaju na Srbina naredne sezone.

Muani u redove "Stare dame" stiže na jednogodišnju pozajmicu, sa mogućnošću otkupa ugovora na kraju sezone. Na taj način Juventus je pronašao mogućnost da se finansijski rastereti. Pari Sen Žermen je pristao da početne prohtjeve od 50 miliona evra spusti na 43 miliona, a uz to su uključeni i bonusi.

Potez Juventusa je očekivan, s obzirom na to da su pregovori sa Vlahovićem propali, a želja da Muani dođe u redove italijanskog velikana postoji još od januara 2025, kada je prvi put stigao u klub kao pozajmljen igrač. Dušan Vlahović je dobio zamjenu u Juventusu, a sada ostaje da dobije i novi klub.