logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mladi fudbaleri iz Etiopije nestali u Švedskoj!

Mladi fudbaleri iz Etiopije nestali u Švedskoj!

Izvor MONDO/Srna
0

Sumnja se na bjekstvo kako bi se izbjegao povratak u Etiopiju.

Mladi fudbaleri iz Etiopije nestali u Švedskoj Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Oko 20 članova fudbalskog tima iz Etopije nestao je u Geteborgu nakon učešće na turniru "Gotija kup“.

U pitanju su dječaci starosti 16 godina i jedna ili više odraslih osoba u pratnji, navodi lokalni listi "Geteborg posten“.

Posljednjeg dana turnira, školski administrator je navodno otkrio da je etiopski tim, koji je boravio u školi, otišao bez prethodne najave, nakon čega su organizatori kontaktirali policiju, koja je prijavila nestanak osoba.

Vlasti su kasnije saopštile da se nestali igrači nisu vratili u Etiopiju.

List piše da je veoma vjerovatno da je riječ o dobrovoljnom bjekstvu kako bi se izbjegao povratak u zemlju.

Lokalna policija navodno nije pronašla znake ilegalnih aktivnosti, poput trgovine ljudima.

(Srna/MONDO)

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC