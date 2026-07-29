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Ognjen Jaramaz potpisao za klub bivšeg trenera Partizana

Ognjen Jaramaz potpisao za klub bivšeg trenera Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ognjen Jaramaz nastavlja karijeru u Litvaniji.

Ognjen Jaramaz potpisao za Lijetkabelis Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski bek Ognjen Jaramaz nastaviće karijeru u Lijetkabelisu, nakon što je završio misiju u Cedevita Olimpiji. Nekadašnji košarkaš Partizana je sa litvanskim timom potpisao ugovor za narednu godinu. Tamo će sarađivati sa nekadašnjim bivšim trenerom crno-bijelih, Nenadom Čankom.

Jaramaz je prošlu sezonu počeo u Iliriji, da bi u novembru prešao Ljubljanu. Sa Cedevita Olimpijom je stigao do četvrtfinala Evrokupa, a u ABA ligi su završili kao šesti. Iskusni bek je imao učinak od 5,3 poena po utakmici.

Jaramaz iza sebe ima četiri sezone iskustva u Evroligi. Debitovao je u dresu minhenskog Bajerna, gdje je proveo dvije sezone, nakon čega je po jednu sezonu odigrao za Partizan i Baskoniju.

Takođe je odigrao dvije sezone u Evrokupu sa Partizanom, kao i prošlu sezonu sa Cedevita Olimpijom. Tokom profesionalne karijere, Srbin je nastupao i za Megu i San Pablo Burgos u Španiji.

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Ognjen Jaramaz
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

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Tagovi

Ognjen Jaramaz Nenad Čanak KK Partizan

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