Ognjen Jaramaz nastavlja karijeru u Litvaniji.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski bek Ognjen Jaramaz nastaviće karijeru u Lijetkabelisu, nakon što je završio misiju u Cedevita Olimpiji. Nekadašnji košarkaš Partizana je sa litvanskim timom potpisao ugovor za narednu godinu. Tamo će sarađivati sa nekadašnjim bivšim trenerom crno-bijelih, Nenadom Čankom.

Jaramaz je prošlu sezonu počeo u Iliriji, da bi u novembru prešao Ljubljanu. Sa Cedevita Olimpijom je stigao do četvrtfinala Evrokupa, a u ABA ligi su završili kao šesti. Iskusni bek je imao učinak od 5,3 poena po utakmici.

Vidi opis Ognjen Jaramaz potpisao za klub bivšeg trenera Partizana OGNJEN JARAMAZ, kosarkas Partizana, na utakmici ABA lige protiv Igokee, u Hali sportova Ranko Zeravica. Beograd, 06.02.2021. foto: MN Press / ds Kosarka, ABA liga, Partizan, Igokea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Jaramaz iza sebe ima četiri sezone iskustva u Evroligi. Debitovao je u dresu minhenskog Bajerna, gdje je proveo dvije sezone, nakon čega je po jednu sezonu odigrao za Partizan i Baskoniju.

Takođe je odigrao dvije sezone u Evrokupu sa Partizanom, kao i prošlu sezonu sa Cedevita Olimpijom. Tokom profesionalne karijere, Srbin je nastupao i za Megu i San Pablo Burgos u Španiji.

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Pogledajte 02:49 Ognjen Jaramaz Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

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