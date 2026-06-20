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"Cijenimo tvoj borbeni duh i doprinos": Cedevita Olimpija objavila razlaz sa Ognjenom Jaramazom

"Cijenimo tvoj borbeni duh i doprinos": Cedevita Olimpija objavila razlaz sa Ognjenom Jaramazom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ognjen Jaramaz više neće nositi dres Cedevita Olimpije. Klub je potvrdio da je došlo do prekida saradnje.

Ognjen Jaramaz napustio Cedevita Olimpiju Izvor: MN PRESS

Ognjen Jaramaz neće nositi dres Cedevita Olimpije naredne sezone. Slovenački klub je potvrdio da je došlo vrijeme za razlaz i da srpski košarkaš nije u planovima za budućnost. Zahvalni su mu za sve što je uradio za tim.

"Naše zajedničko putovanje se završava. Došao je u našu porodicu u novembru 2025. godine i sa svojim iskustvom, energijom, borbenim duhom dao veliki doprinos timu. Zahvalni smo mu na profesionalizmu, posvećenosti i doprinosu. Želimo mu mnogo uspjeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere", stoji u saopštenju.

Jaramaz je karijeru počeo u Megi, igrao je još za Smederevo, Burgos, Partizan, Bajern Minhen, pa opet Partizan, zatim je otišao u Baskoniju i odatle je završio u Sloveniji. Tamo je prvo nosio dres Ilirije, pa onda i Cedevita Olimpije. Zanimljivo je da ga je 2017. godine draftovao Njujork kao 58. pika.

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Tagovi

KK Cedevita Olimpija Ognjen Jaramaz košarka transferi ABA liga

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