Ognjen Jaramaz više neće nositi dres Cedevita Olimpije. Klub je potvrdio da je došlo do prekida saradnje.

Izvor: MN PRESS

Ognjen Jaramaz neće nositi dres Cedevita Olimpije naredne sezone. Slovenački klub je potvrdio da je došlo vrijeme za razlaz i da srpski košarkaš nije u planovima za budućnost. Zahvalni su mu za sve što je uradio za tim.

"Naše zajedničko putovanje se završava. Došao je u našu porodicu u novembru 2025. godine i sa svojim iskustvom, energijom, borbenim duhom dao veliki doprinos timu. Zahvalni smo mu na profesionalizmu, posvećenosti i doprinosu. Želimo mu mnogo uspjeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere", stoji u saopštenju.

Vidi opis "Cijenimo tvoj borbeni duh i doprinos": Cedevita Olimpija objavila razlaz sa Ognjenom Jaramazom OGNJEN JARAMAZ, kosarkas Partizana, na utakmici ABA lige protiv Igokee, u Hali sportova Ranko Zeravica. Beograd, 06.02.2021. foto: MN Press / ds Kosarka, ABA liga, Partizan, Igokea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Jaramaz je karijeru počeo u Megi, igrao je još za Smederevo, Burgos, Partizan, Bajern Minhen, pa opet Partizan, zatim je otišao u Baskoniju i odatle je završio u Sloveniji. Tamo je prvo nosio dres Ilirije, pa onda i Cedevita Olimpije. Zanimljivo je da ga je 2017. godine draftovao Njujork kao 58. pika.

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