Ognjen Jaramaz više neće nositi dres Cedevita Olimpije. Klub je potvrdio da je došlo do prekida saradnje.
Ognjen Jaramaz neće nositi dres Cedevita Olimpije naredne sezone. Slovenački klub je potvrdio da je došlo vrijeme za razlaz i da srpski košarkaš nije u planovima za budućnost. Zahvalni su mu za sve što je uradio za tim.
"Naše zajedničko putovanje se završava. Došao je u našu porodicu u novembru 2025. godine i sa svojim iskustvom, energijom, borbenim duhom dao veliki doprinos timu. Zahvalni smo mu na profesionalizmu, posvećenosti i doprinosu. Želimo mu mnogo uspjeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere", stoji u saopštenju.
"Cijenimo tvoj borbeni duh i doprinos": Cedevita Olimpija objavila razlaz sa Ognjenom Jaramazom
OGNJEN JARAMAZ, kosarkas Partizana, na utakmici ABA lige protiv Igokee, u Hali sportova Ranko Zeravica. Beograd, 06.02.2021. foto: MN Press / ds Kosarka, ABA liga, Partizan, Igokea
Jaramaz je karijeru počeo u Megi, igrao je još za Smederevo, Burgos, Partizan, Bajern Minhen, pa opet Partizan, zatim je otišao u Baskoniju i odatle je završio u Sloveniji. Tamo je prvo nosio dres Ilirije, pa onda i Cedevita Olimpije. Zanimljivo je da ga je 2017. godine draftovao Njujork kao 58. pika.
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