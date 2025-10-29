Ognjen Jaramaz ima novi klub: Bivši igrač Partizana u abaligašu

Zanimljiv transfer u regionalnoj košarci, pošto se Jaramaz vraća u ABA ligu i oblači dres Ilirije.

Izvor: MN PRESS

Iskusni srpski košarkaš Ognjen Jaramaz (30) vraća se u regionalnu ligu! Nekadašnji član Partizana i Mege u narednom periodu nosiće dres slovenačke Ilirije, debitanta u ABA ligi i tima koji tokom posljednjih nekoliko godina finansira porodica Dončić! Nakon tri runde u kojima je upisana samo jedna pobjeda, ekipa iz Ljubljane odlučila je da angažuje kapitalno pojačanje i postane konkurentnija u regionu.

Jaramaz je potpisao ugovor do kraja sezone, a njegovo iskustvo trebalo bi da bude od izuzetno značaja za mlad igrački kadar slovenačkog tima. Zajedno sa Edom Murićem koji je nedavno stigao u Iliriju, Jaramaz će biti lider ekipe koja već u debitantskoj sezoni želi da ostavi dobar utisak u ABA ligi.

Kakvu karijeru ima Ognjen Jaramaz?

Iskusni srpski plejmejker počeo je profesionalnu karijeru u dresu Mege, nakon što je u mlađim kategorijama nosio dres Napretka iz Kruševca i Partizana. Mega mu je poslužila kao odskočna daska, a prvu od četiri sezone proveo je na pozajmici u Smederevu, gdje je imao priliku da osjeti seniorsku košarku.

Na NBA draftu 2017. godine kao 58. pika izabrali su ga Njujork Niksi, a odmah je otišao za SAD gdje je igrao Ljetnu ligu. Kako nije ostao u NBA, Jaramaz je nastavio karijeru u Evropi - nosio je dres Mege početkom 2018. godine, a zatim nastupao za San Pablo Burgos, Partizan, Bajern Minhen, ponovo Partizan i na kraju Baskoniju.

Tri puta je osvajao Kup Radivoja Koraća, jednom je osvojio Superkup ABA lige, a bio je i MVP Kupa Srbije. Sa reprezentacijom Srbije do 20 godina osvojio je zlatnu i bronzanu medalju na Evropskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Tokom karijere je odigrao 105 utakmica u Evroligi, uz prosjek od 4,9 poena, 1,4 asistencije i 1,2 skoka.