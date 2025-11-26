Ognjen Jaramaz promijenio klub, ali ostaje u Ljubljani

Srpski plejmejker potpisao za Cedevita Olimpiju.
Iskusni srpski plejmejker Ognjen Jaramaz potpisao je za Cedevita Olimpiju. On je promijenio tim manje od mjesec dana nakon potpisa za Iliriju, takođe slovenački klub koji igra u dvorani "Tivoli" i čiji je generalni menadžer Saša Dončić, otac Luke Dončića. Ubuduće, reprezentativac Srbije nastupe u hali "Stožice", pod vođstvom crnogorskog trenera Zvezdana Mitrovića.
"Pojačali smo se na spoljnim pozicijama dolaskom Ognjena Jaramaza, 30-godišnjeg igrača visokog 192 centimetara. On donosi sa sobom iskustvo igranja u Evroligi, Evrokupu i u ABA ligi. Ove sezone igrao je četiri utakmice za Iliriju", objavio je Jaramazov novi tim.
Jaramaz je trenutno sa reprezentacijom Srbije sa kojom će u nedjelju gostovati Bosni i Hercegovini, kao jedan od iskusnijih članova novog tima selektora Dušana Alimpijevića.Izvor: MN PRESS
Jaramaz je prošlu sezonu proveo u Baskoniji, prethodno je dvije godine bio član Bajerna, prije toga je bio organizator igre Partizana, tima u čijim je igrao mladim kategorijama. Seniorsku karijeru počeo je u Megi, sa kojom je ostvario prvi veliki uspjeh, osvojivši Kup Radivoja Koraća u Nišu 2016, dok je potom isti uspjeh ostvario i sa crno-bijelima, 2019. i 2020. godine.
Njegov novi tim, Cedevita Olimpija, uspješno je počeo sezonu 2025/26, pobijedivši između ostalog i Crvenu zvezdu. U ABA ligi Ljubljančani imaju skor 6-1 na tabeli Grupe B, dok su u Evrokupu na učinku 6-2 i na čelu tabele svoje grupe.
(MONDO)