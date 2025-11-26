logo
Ognjen Jaramaz promijenio klub, ali ostaje u Ljubljani

Nebojša Šatara
0

Srpski plejmejker potpisao za Cedevita Olimpiju.

ognjen jaramaz presao u cedevita olimpiju Izvor: MN PRESS

Iskusni srpski plejmejker Ognjen Jaramaz potpisao je za Cedevita Olimpiju. On je promijenio tim manje od mjesec dana nakon potpisa za Iliriju, takođe slovenački klub koji igra u dvorani "Tivoli" i čiji je generalni menadžer Saša Dončić, otac Luke Dončića. Ubuduće, reprezentativac Srbije nastupe u hali "Stožice", pod vođstvom crnogorskog trenera Zvezdana Mitrovića.

"Pojačali smo se na spoljnim pozicijama dolaskom Ognjena Jaramaza, 30-godišnjeg igrača visokog 192 centimetara. On donosi sa sobom iskustvo igranja u Evroligi, Evrokupu i u ABA ligi. Ove sezone igrao je četiri utakmice za Iliriju", objavio je Jaramazov novi tim.

Jaramaz je trenutno sa reprezentacijom Srbije sa kojom će u nedjelju gostovati Bosni i Hercegovini, kao jedan od iskusnijih članova novog tima selektora Dušana Alimpijevića.

Jaramaz je prošlu sezonu proveo u Baskoniji, prethodno je dvije godine bio član Bajerna, prije toga je bio organizator igre Partizana, tima u čijim je igrao mladim kategorijama. Seniorsku karijeru počeo je u Megi, sa kojom je ostvario prvi veliki uspjeh, osvojivši Kup Radivoja Koraća u Nišu 2016, dok je potom isti uspjeh ostvario i sa crno-bijelima, 2019. i 2020. godine.

Njegov novi tim, Cedevita Olimpija, uspješno je počeo sezonu 2025/26, pobijedivši između ostalog i Crvenu zvezdu. U ABA ligi Ljubljančani imaju skor 6-1 na tabeli Grupe B, dok su u Evrokupu na učinku 6-2 i na čelu tabele svoje grupe.

Ognjen Jaramaz
(MONDO)

