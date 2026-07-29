NIkola Jokić ne može, ostali moraju: Ko će igrati za Srbiju u ključnim mečevima za plasman na Mundobasket?

Na koga će moći da računa selektor Srbije Dušan Alimpijević u novembarskom prozoru kvalifikacija?

Izvor: MN PRESS

Evroliga je objavila zvaničan raspored za sezonu 2026/27, a kao i svake godine, postoji problem zbog takmičenja koja se igraju pod okriljem FIBA. Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo se nastavljaju u avgustu, a prvi sporni termini će biti u novembarskom prozoru i pitanje je na koga će moći da računa selektor Srbije Dušan Alimpijević. Ipak, napravljen je mali ustupak, pa će se ugrati u terminima utorak-srijeda.

Nema stopostotnih preklapanja, pošto se kvalifikacije igraju 26. i 29. novembra, dok je 14. kolo Evrolige zakazano za 24. i 25. novembar. "Orlovi" prvo gostuju u Litvaniji, dok tri dana kasnije dočekuju Italiju i ovo će biti ključni mečevi za plasman na Mundobasket.

Na koga će Alimpijević moći da računa iz Evrolige?

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Naravno, NBA igrači neće biti na raspolaganju tokom novembra i februara, ali je prisustvo Jokića i Jovića i te kako doprinijelo tokom ljetnjih prozora. U julu smo ostvarili maksimalan učinak, što se očekuje i u avgustu kada ćemo odmjeriti snage sa Islandom (28. avgust) i Italijom (31.avgust).

Alimpijević bi trebalo da može da računa na igrače Zvezde u novembru, pošto će crveno-bijeli svoj meč odigrati u prvom terminu, 24. novembra, kada u Areni dočekuju Virtus. To znači da bi Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Stefan Miljenović mogli da se odazovu pozivu selektora. Kod Partizana je situacija malo komplikovanija, pošto oni gostuju Dubaiju 25. novembra. Svakako, očekuje se da Nikola Tanasković i Arijan Lakić budu na spisku.

Tokom prvog ljetnjeg prozora, u timu nije bilo Vasilija Micića, Filipa Petruševa, Marka Gudurića i Nikole Milutinova. Nadamo se da će ponovo obući nacionalni dres makar u novembru, kada srpska selekcija igra najvažnije mečeve. Micićev Hapoel igra 25. na gostovanju Olimpijakosu, Milano 24. gostuje Asvelu, dok Dubai dočekuje Partizan. Nema sumnje da će Alimpijević moći da računa na Aleksu Avramovića koji će naredne sezone igfrati za Bahčešehir koji se takmiči u Evrokupu. Treba dodati da i sam selektor ima obaveze u eliti ove sezone, kada će dočekati Pariz u prvom teminu.

Čović već govorio o problemima

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Predsjednik KSS-a Nebojša Čović nedavno je govorio o situaciji u srpskoj košarci i izrazio nadu da će selektor moću da računa na najbolje evroligaške igrače. Kako Srbija može na Mundobasket 2027?

"Računica je da pobjeđujemo. Avgustovski prozor 2 pobjede, u novembru 1:1 i u februaru 1:1. Bio bih presrećan da bude tako. Zašto presećan, ne znamo kakvu ćemo strukturu tima imati. Sa tom računicom idemo. Sa 8:4 smo na SP. Neće biti lako, nijedna reprezentacija nije laka, poslije Finske nikoga ne otpisujemo. Danas svi igraju košarku, samo nisam vidio da Tramp igra", rekao je Čović.

Evroliga je napravila mali ustupak FIBA i vjerovatno ćemo u novembru moći da računamo na neke od najboljih evropskih igrača.

"Ne možemo da računamo na NBA igrače. Dobro je što je Evroliga riješila da pomjeri za utorak, tu bi moglu da imamo veći broj evroligaških igrača. Da li će nam doći Milutinov, Gudurić... Novembar je jako važan da napravimo dobar rezultat. To je jako važno, ove dvije pobjede u junu su važne kao da smo osvojili neko evropsko takmičenje", podvukao je Čović.

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Pogledajte 01:21 Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)