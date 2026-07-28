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Kraj za dvojicu važnih igrača na Evropskom prvenstvu: KSS se hitno oglasio

Kraj za dvojicu važnih igrača na Evropskom prvenstvu: KSS se hitno oglasio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaški savez Srbije saopštio je lošu vijest o povredi Vuka Danilovića i Luke Živojinovića i za njih je završeno Evropsko prvenstvo.

Luka Živojinović i Vuk Danilović ne igraju za Srbiju do kraja Eurobasketa Izvor: MN PRESS

Užasna vest za srpsku košarku i za reprezentaciju do 18 godina. U nastavku takmičenja igraće bez dvojice važnih igrača - Vuka Danilovića i Luke Živojinovića. Iz košarkaškog saveza Srbije poslali su hitno saopštenje tim povodom.

"Obavještavamo javnost da su poslije detaljnih ljekarskih pregleda obavljenih u Italiji povrede naših juniorskih reprezentativaca Vuka Danilovića i Luke Živojinovića takve da oba igrača neće biti u mogućnosti da igraju za nacionalni tim do kraja šampionata. Oba igrača biće podvrgnuta dodatnim ljekarskim pregledima u Beogradu. Završnicu EP Srbija će odigrati sa deset igrača", stoji u saopštenju.

Nije saopšteno kakve povrede su u pitanju i šta je problem sa sinom Predraga Danilovića i Lukom Živojinovićem. Ali, očigledno je da povrede nisu ni malo naivne...

Srbija će u osmini finala igrati protiv Grčke i to bez dvojice bitnih igrača.

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Tagovi

Srbija košarka orlići Vuk Danilović Luka Živojinović

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