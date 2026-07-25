"Orlići" se mučili, pa zgazili Slovačku na startu Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 18 godina uspjela je da pobijedi na startu Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

"Orlići" su se mučili jedno poluvrijeme, ali onda su se pribrali i odradili posao kako treba. Na startu Eurobasketa za igrače do 18 godina srpski tim savladao je Slovačku 94:70.

Nakon što je poslije prve četvrtine Slovačka vodila 15:14 na poluvremenu je srpska selekcija gubila sa pet poena razlike, ali u trećoj četvrtini momci iz Srbije su se pribrali i stavili stvari na svoje mjesto. I treću i četvrtu četvrtinu su dobili velikom razlikom i tako dobili ovaj meč.

Srpski tim se nalazi u grupi B sa Turskom i Danskom i naredni meč igraće sa Turcima u nedjelju od 20:30, dok posljednji meč u grupi sa Dancima na programu stoji u ponedjeljak od 20:30.

Ko je donio pobjedu Srbiji?

Dok je u timu Slovačke Matus Ribar sa 15 poena bio najbolji Srbija je imala mnogo raspoloženih igrača. Đorđe Gnjato je bio najefikasniji sa 15 poena, Vuk Danilović je dodao 13, Andrej Bjelić 13, Nikola Karalić i Luka Roganović su dali po 11, Jovan Bikić, Luka Živojinović i Lazar Maksić uz Andriju Šušića 7.

(MONDO)

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