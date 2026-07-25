Srbija ide na treću medalju ovog ljeta: Ovo su "orlići" koji idu na evropsku krunu

Reprezentacija Srbije do 18 godina otputovala je na Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina otputovala je na Evropsko prvenstvo. Turnir se održava u Italiji od 25. jula do 2. avgusta. S obzirom na to da su već dvije selekcije stigle do medalja, najprije Orlići do 17 godina na Svjetskom prvenstvu, a onda je i tim do 20 postao vicešampion Evrope, pred novom selekcijom Srbije je veliki izazov. Tim je pun budućih zvijezda, a vodiće ih mladi košarkaš Real Madrida Andrej Bjelić.

Na EP putuju sledeći igrači:

Vuk Danilović

Nikola Karalić

Đorđe Gnjato

Đorđe Lilić

Jovan Bikić

Vuk Savičić

Luka Roganović

Luka Živojinović

Lazar Maksić

Aleksej Ivković

Andrej Bjelić

Andrija Šušić

U stručnom štabu su prvi trener Saša Ocokoljić, pomoćni treneri Miroslav Milić, Božidar Babović i Miloš Pejanović, kondicioni trener Darko Bogićević, fizioterapeuti Nikola Mijatović i Mladen Stojanović, doktor Vuk Novaković i šef delegacije Ivan Paunić.

Trener selekcije Srbije do 18 godina Saša Ocokoljić pred odlazak u Trentino rekao je: "Odradili smo više od četiri nedjelje jako kvalitetnih priprema. Počeli smo sa dvije nedjelje na Divčibarama, gdje smo imali zaista odlične uslove u svakom smislu i svakom aspektu, i košarkaški i što se tiče drugih uslova. Tu smo odigrali dvije utakmice sa Slovenijom, jednu pobijedili, drugu izgubili. Poslije toga smo proveli 4-5 dana u Beogradu, zatim učestvovali na turniru u Španiji, gdje smo dobili odgovore koji su nam bili najbitniji vezano za formu ekipe, igru i kompoziciju. Zadnjih desetak dana finiširali smo pripreme u Vršcu u dobrom ambijentu. Odigrali smo dvomeč sa ekipom Njemačke i zabilježili obje pobjede. Posljednja tri dana priprema smo odradili jako kvalitetno i mislim da spremni idemo na Evropsko prvenstvo", rekao je prvi trener Saša Ocokoljić.

Na pitanje čime je najzadovoljniji tokom priprema, Ocokoljić kaže:

"Najzadovoljniji sam pristupom i odnosom svih momaka. Krenuli smo sa 18 imena. Imali smo neke sitne povrede tokom priprema. Generalno su svi momci bili na maksimumu maksimuma. S obzirom na to da je ekipa takvog profila da nema puno visokih igrača, sama igra je bazirana na igri jakog intenziteta, na pritisku po cijelom terenu, na pritiskanju protivničkih bekova i ulaznih pasova. Praktikovali smo dosta igre u tranziciji, što je iziskivalo da budemo u dobrom, jakom i kvalitetnom treningu. Mi smo imali 31-32 dobrog rada i najzadovoljniji sam u tom delu zalaganja, pristupa, maksimalnošću i na treningu i na utakmicama. Mislim da smo iz ovog dijela izvukli maksimum".

Srbija se nalazi u Grupi B, gdje će za rivale imati Slovačku, Tursku i Dansku.

"Da se nadovežem na ovu priču, jedina mrlja je bila povreda Alekseja Nedeljkovića posljednjeg dana priprema. Nadamo se da nije ozbiljnija povreda, ali ne putuje na Prvenstvo. Što se tiče grupe na Prvenstvu, idemo sa dobrom energijom, ali je takmičenje uvijek druga priča. Slovačka i Danska su sigurno neugodne ekipe, ekipe koje igraju jako agresivno sa dosta trčanja. Možda na papiru djeluju kao autsajderi, ali to sigurno nisu. Imamo neke informacije, pribavili smo sve što smo mogli. Turska je ekipa koja pretenduje na vrh, tako da nas očekuje zahtjevna grupa. Nadamo se da ćemo odraditi sve što je u našoj moći da odradimo tu prvu fazu sa što većim brojem pobjeda".

Kad igra reprezentacija Srbije?

Srbija - Slovačka - subota u 13 sati

Srbija - Turska - nedjelja u 20.30 sati

Srbija - Danska - ponedjeljak u 20.30 sati

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)