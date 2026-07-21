Nikola Džepina je u intervjuu za MONDO pričao o Evropskom prvenstvu, njegovim suzama, koledžu, planovima za budućnost, seniorskoj reprezentaciji...

Izvor: Arena sport 5 Premium

Srbija se vratila sa srebrom oko vrata sa Evropskog prvenstva u košarci. Igrači do 20 godina napravili su veliki uspjeh, došli su do finala i tamo je Slovenija bila prejaka. Jedan od najtalentovanijih igrača spomenute generacije je definitivno Nikola Džepina. Momak koji će 31. jula da napuni 20 godina je jedan od najvećih prospekata srpske košarke. Upravo smo sa njim pričali u Beogradu poslije velikog uspjeha.

"Lijep osjećaj stvarno, pomalo čudan, ali lijep. Drugi smo u Evropi, to je veliki uspjeh", počeo je Džepina razgovor za MONDO.

Cijela ekipa igrala je sjajno tokom turnira, dobijala je rivale ubjedljivo sve do polufinala. Tada je prvo u dramatičnoj završnici pobijedila Španiju, pa je pala u borbi za zlato u duelu sa domaćinom turnira.

"Nije bilo realno da cijeli turnir odigramo na tom nivou. Igrali smo protiv svakog da damo 100 odsto, uradili smo sve što je bilo do nas", objašnjava Džepina.

"Glavom nismo bili spremni za meč"

Potrošili su "orlići" dosta energije u polufinalnom duelu, ali Nikola ne traži izgovore za blijedu partiju u finalu. Jednostavno, protivnik je bio bolji.

"Možda je meč sa Španijom bio mali faktor za finale, ali mislim da je bila glava, da glavom nismo bili spremni za meč. Jedan loš dan se desio. Poeni u reketu su takođe bili važni. Nametnuli su nam njihov tempo, nismo mogli da se adaptiramo i to je bio ključ utakmice."

Zašto je plakao poslije meča?

Vidi opis Nikola Džepina za MONDO otkrio zašto je plakao nakon finala: "Htjeli smo Srbiji da donesemo zlato" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Arena sport 5 Premium Br. slika: 9 9 / 9 AD

Detalj koji je privukao veliku pažnju dogodio se poslije meča. Džepina je sjeo na klupu par minuta prije kraja finala i počeo da plače. Onda je sa knedlom u grlu i na ivici suza primio priznanje za člana idealne petorke turnira.

"Lijepo je priznanje, ali mi nije toliko značilo. Mnogo više bi mi značilo da smo osvojili zlatnu medalju i da smo obradovali Srbiju zlatom. To bi bilo sjajno. Žao mi je bilo, svima je cilj bilo prvo mjesto i zlato."

Iz zemunske Mladosti je Džepina otišao u Valensiju prije dvije godine, a sada je na koledžu u Vašingtonu.

"Ostajem na istom koledžu. Kako bih uporedio košarku u Evropi i Americi? Mnogo više prostora za rad tamo imam, bolje uslove i mnogo je veća posvećenost", pojašnjava nam Nikola.

"Bila bi mi čast da igram za seniorski tim"

Dušan Alimpijević je poslije svetskog srebra koji su osvojili igrači Srbije do 17 godina najavio da će neki od njih da dobiju poziv na okupljanje reprezentacije u avgustu. Očekuje se da će poziv na trening sa "orlovima" dobiti i neki igrači iz ekipe do 20 godina.

"Sigurno bi to bila čast da predstavljam Srbiju na seniorskim treninzima. Nadam se pozivu, čekam, radim sve što je do mene", nasmijao se Nikola.

"Ugledam se na Mirotića, Jokić je najbolji na svijetu"

Pogledajte 03:01 Nikola Džepina Mondo intervju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Džepina je na Evropskom prvenstvu imao prosjek od 13,9 poena, 6,6 skokova i 2,3 asistencije. Pokazao je raznovrsnost sa pozicije krilnog centra i bio bi vjerovatno MVP da je Srbija uzela zlato. Pitali smo ga zato i na koga se ugleda?

"Od naših igrač najviše na Nikolu Mirotića, on mi je bio uzor od malena, njega obožavam da gledam i pratim", kaže Džepina.

A, kako mu je kad u Americi spomene da je sunarodnik Nikole Jokića, Bogdana Bogdanovića?

"Fenomenalno zaista. Gdje god da odeš ljudi ih znaju, lijep je osjećaj imati najboljeg igrača na svijetu, neprocjenjivo je", zaključio je Džepina.

Danas su nosioci seniorske reprezentacije Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Aleksa Avramović, ali su mladi srpski košarkaši pokazali da na njih može ozbiljno da se računa u budućnosti. Kao lideri su se istakli upravo imenjaci Nikola Kusturica i Nikola Džepina, ali nisu jedini. Imamo svijetlu budućnost...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:52 Nebojša Čović: Tek sad treba da brinemo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO, Nemanja Stanojčić)