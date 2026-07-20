Selektor mlade reprezentacije Srbije Nemanja Jovanović obratio se medijima poslije osvojene srebrne medalje sa Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija se vratila kući sa srebrom oko vrata. Igrači reprezentacije do 20 godina su u Sloveniji osvojili drugo mjesto na Evropskom prvenstvu pošto je domaćin turnira bio prejak u finalu. Selektor "orlića" Nemanja Jovanović je poslije svega sumirao utiske.

"Hvala KSS na fenomenalnim uslovima koje smo imali. Dolazim iz američkog sistema gdje sam po malo razmažen sa uslovima, bili su jednako dobri, ako ne i bolji od onoga na šta sam navikao. Hvala Nenadu Krstiću i KSS na pomoći tokom pet nedjelja", počeo je Jovanović koji radi kao pomoćnik u stručnom štabu Alimpijevića i na koledžu UCLA.

Vidi opis "Hvala selektoru Alimpijeviću što me je predložio": Jovanović se vratio sa srebrom i objasnio šta ga najviše boli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović Br. slika: 7 7 / 7

Potom se obratio i selektoru seniorskog tima Dušanu Alimpijeviću.

"Hvala Dušanu Alimpijeviću koji me je prošle godine predložio za selektora. Da sprovedemo sistem iz A reprezentacije ka mlađim kategorijama. Uživao sam u radu sa ovim momcima, imali smo nevjerovatnu hemiju između igrača i stručnog štaba. Ostaje žal zbog te posljednje utakmice. Vjerovatno najlošija utakmica za nas tokom priprema i turnira. Ostaje mali žal zbog zlata, ali moramo da slavimo ovo kao uspjeh."

"Dobro pitanje, ovo je uspjeh za nas"

Pogledajte 01:09 Nemanja Jovanović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Upitan je selektor "orlića" i za čim najviše žali poslije poraza u finalu.

"Dobro pitanje, pogledao sam meč jutros. Sinoć smo se vratili iz Slovenije da bismo bili ovdje. Mislim da je to košarkaško pitanje, odlučili su da idu ispod bloka nekim našim igračima koji nisu imali samopouzdanje u šutu. To je nama oduzelo neko samopouzdanje, oni su ga dobili. Izbacili su naša tri najbolja igrača Džepinu, Bošnjakovića i Lučića, tako da sa te košarkaške strane, možda smo mogli više da uključimo druge igrače na početku meča. Ovo je timska zasluga i timski poraz. I mi sa stručne strane ćemo vidjeti šta je moglo bolje i da se spremimo za sljedeću akciju što bolje", samokritičan je Jovanović.

Smatra šef struke mlade selekcije da je ovo veliki uspjeh i da su svi htjeli zlato, ali da su rivali bili bolji.

"Smatraću ovo uspjehom, sada jako boli i svi bi voljeli da je zlato. Sistem takmičenja gdje se igra sedam mečeva u devet dana. Imate slobodan dan, pa igrate meč koji zavisi da li idete u borbu za medalju ili se borite za A ili B diviziju. Postavili smo sistem da uživamo u procesu i radu. U Vršcu sam im rekao da su oni za mene zlatni momci. Od kapitena Mitra, do Džepine koji je bio lider. Živjeli su i radili kao jedan i to je dovelo do finala. Jedna utakmica, mogla je da ode na obje strane.Oni su zlatni momci i za mene je ovo uspjeh", zaključio je Jovanović.