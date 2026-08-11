Težak poraz Srbije na Evropskom prvenstvu: Kraj u osmini finala, na "-40"

Košarkaši Srbije su na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina doživjeli ubjedljiv poraz od Letonije sa čak 40 poena razlike.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA

Mlada reprezentacija Srbije završila je takmičenje na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina već u osmini finala. Doživjela je baš težak poraz u prvom meču nokaut faze od Letonije - 99:59.

Veoma loša igra izabranika selektora Branka Milisavljevića. Doživjeli četiri poraza na četiri meča na ovom šampionatu. Tri u grupi od Litvanije (95:79), Rumunije (75:73), Poljske (72:70) i sada od Letonije. Zaista slabo izdanje "orlića" i to poslije uspjeha koji su ostvarile reprezentacija do 20 i 17 godina...

Srbija Letonija Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Što se ovog meča tiče, rezultat zaista sve govori. Sve je bilo manje-više riješeno već poslije prve četvrtine u kojoj su Letonci stekli dvocifren plus (23:12), a podatak da je srpski tim u trećem kvartalu dao samo devet poena govori dosta toga.

Najbolji u srpskom timu bili su Luka Panić sa 13 i Filip Mrđen sa 10 poena, dok je na drugoj strani Markus Jahovič dao 21 poen, a Bendžamin Berue je bio blizu tripl-dabl učinka (12 poena, 14 skokova, devet asistencija).