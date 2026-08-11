Težak poraz Srbije na Evropskom prvenstvu: Kraj u osmini finala, na "-40"

Košarkaši Srbije su na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina doživjeli ubjedljiv poraz od Letonije sa čak 40 poena razlike.
Mlada reprezentacija Srbije završila je takmičenje na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina već u osmini finala. Doživjela je baš težak poraz u prvom meču nokaut faze od Letonije - 99:59.
Veoma loša igra izabranika selektora Branka Milisavljevića. Doživjeli četiri poraza na četiri meča na ovom šampionatu. Tri u grupi od Litvanije (95:79), Rumunije (75:73), Poljske (72:70) i sada od Letonije. Zaista slabo izdanje "orlića" i to poslije uspjeha koji su ostvarile reprezentacija do 20 i 17 godina...
Što se ovog meča tiče, rezultat zaista sve govori. Sve je bilo manje-više riješeno već poslije prve četvrtine u kojoj su Letonci stekli dvocifren plus (23:12), a podatak da je srpski tim u trećem kvartalu dao samo devet poena govori dosta toga.
Najbolji u srpskom timu bili su Luka Panić sa 13 i Filip Mrđen sa 10 poena, dok je na drugoj strani Markus Jahovič dao 21 poen, a Bendžamin Berue je bio blizu tripl-dabl učinka (12 poena, 14 skokova, devet asistencija).