FIBA objavila novu listu najboljih reprezentacija: Jokić obezbijedio sigurnost Srbiji

Košarkaši Srbije ostaju na 3. mjestu FIBA rang liste nakon odigranog julskog prozora.

Izvor: MN PRESS

FIBA je ažurirala rang listu najboljih reprezentacija, a u samom vrhu nije bilo većih pomjeranja. Srbija je ostala na trećoj poziciji, iza olimpijskih i svjetskih šampiona, Amerike i Njemačke. Ovog puta presjek je napravljen po završetku prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje je na programu 2027. godine.

Selektor "orlova" Dušan Alimpijević je u julskom prozoru mogao da računa na najveću zvijezdu tim Nikolu Jokića, pa "orlovi" nisu imali problema u duelima sa Švajcarskom i BiH.

Evo liste 10 najboljih reprezentacija:

SAD Njemačka Srbija Francuska Kanada Španija Australija Argentina Brazil Litvanija

NEW WORLD RANKING ALERT



USA , Germany , Serbia , France and Canada retain their Top 5 spots in the latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.



Check the full ranking here:https://t.co/MTcVN1SkOXpic.twitter.com/oMObEZE0vM — FIBA Basketball (@FIBA)July 20, 2026

Šta čeka Srbiju u nastavku kvalifikacija?

Košarkašku reprezentaciju Srbije čekaju Litvanija, Island i Italija u nastavku kvalifikacija za Sjvetsko prvenstvo. Mečevi se igraju u avgustu, novembru i februaru i to će biti ključni izazovi za "orlove" koji će odrediti putnike za Mundobasket 2027.

Raspored:

28. avgust Srbija – Island

31. avgust Italija – Srbija

26. novembar Litvanija – Srbija

29. novembar Srbija – Italija

26. februar Island – Srbija

1. mart Srbija – Litvanija

U novoformiranoj grupi J nalaze se još Turska, Italija, Litvanija, Island i Bosna i Hercegovina. Srpska selekcija trenutno zauzima treće mjesto u grupi sa učinkom od četiri pobjede i dva poraza, ispred su Turska sa 6/0 i Italija sa 5/1, a iza srpskog tima su Litvanija i Island sa 3/3, dok je na posljednjem mestu BiH sa 2/4.

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