FIBA objavila novu listu najboljih reprezentacija: Jokić obezbijedio sigurnost Srbiji

Košarkaši Srbije ostaju na 3. mjestu FIBA rang liste nakon odigranog julskog prozora.
FIBA je ažurirala rang listu najboljih reprezentacija, a u samom vrhu nije bilo većih pomjeranja. Srbija je ostala na trećoj poziciji, iza olimpijskih i svjetskih šampiona, Amerike i Njemačke. Ovog puta presjek je napravljen po završetku prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje je na programu 2027. godine.
Selektor "orlova" Dušan Alimpijević je u julskom prozoru mogao da računa na najveću zvijezdu tim Nikolu Jokića, pa "orlovi" nisu imali problema u duelima sa Švajcarskom i BiH.
Evo liste 10 najboljih reprezentacija:
- SAD
- Njemačka
- Srbija
- Francuska
- Kanada
- Španija
- Australija
- Argentina
- Brazil
- Litvanija
NEW WORLD RANKING ALERT— FIBA Basketball (@FIBA)July 20, 2026
USA , Germany , Serbia , France and Canada retain their Top 5 spots in the latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
Check the full ranking here:https://t.co/MTcVN1SkOXpic.twitter.com/oMObEZE0vM
Šta čeka Srbiju u nastavku kvalifikacija?
Košarkašku reprezentaciju Srbije čekaju Litvanija, Island i Italija u nastavku kvalifikacija za Sjvetsko prvenstvo. Mečevi se igraju u avgustu, novembru i februaru i to će biti ključni izazovi za "orlove" koji će odrediti putnike za Mundobasket 2027.
Raspored:
28. avgust Srbija – Island
31. avgust Italija – Srbija
26. novembar Litvanija – Srbija
29. novembar Srbija – Italija
26. februar Island – Srbija
1. mart Srbija – Litvanija
U novoformiranoj grupi J nalaze se još Turska, Italija, Litvanija, Island i Bosna i Hercegovina. Srpska selekcija trenutno zauzima treće mjesto u grupi sa učinkom od četiri pobjede i dva poraza, ispred su Turska sa 6/0 i Italija sa 5/1, a iza srpskog tima su Litvanija i Island sa 3/3, dok je na posljednjem mestu BiH sa 2/4.
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