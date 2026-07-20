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FIBA objavila novu listu najboljih reprezentacija: Jokić obezbijedio sigurnost Srbiji

FIBA objavila novu listu najboljih reprezentacija: Jokić obezbijedio sigurnost Srbiji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaši Srbije ostaju na 3. mjestu FIBA rang liste nakon odigranog julskog prozora.

FIBA objavila novu rang listu Srbija ostala treća Izvor: MN PRESS

FIBA je ažurirala rang listu najboljih reprezentacija, a u samom vrhu nije bilo većih pomjeranja. Srbija je ostala na trećoj poziciji, iza olimpijskih i svjetskih šampiona, Amerike i Njemačke. Ovog puta presjek je napravljen po završetku prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje je na programu 2027. godine.

Selektor "orlova" Dušan Alimpijević je u julskom prozoru mogao da računa na najveću zvijezdu tim  Nikolu Jokića, pa "orlovi" nisu imali problema u duelima sa Švajcarskom i BiH.

Evo liste 10 najboljih reprezentacija:

  1. SAD
  2. Njemačka
  3. Srbija
  4. Francuska
  5. Kanada
  6. Španija
  7. Australija 
  8. Argentina
  9. Brazil
  10. Litvanija

Šta čeka Srbiju u nastavku kvalifikacija?

Košarkašku reprezentaciju Srbije čekaju Litvanija, Island i Italija u nastavku kvalifikacija za Sjvetsko prvenstvo. Mečevi se igraju u avgustu, novembru i februaru i to će biti ključni izazovi za "orlove" koji će odrediti putnike za Mundobasket 2027.

Raspored:

28. avgust Srbija – Island
31. avgust Italija – Srbija
26. novembar Litvanija – Srbija
29. novembar Srbija – Italija
26. februar Island – Srbija
1. mart Srbija – Litvanija

U novoformiranoj grupi J nalaze se još Turska, Italija, Litvanija, Island i Bosna i Hercegovina. Srpska selekcija trenutno zauzima treće mjesto u grupi sa učinkom od četiri pobjede i dva poraza, ispred su Turska sa 6/0 i Italija sa 5/1, a iza srpskog tima su Litvanija i Island sa 3/3, dok je na posljednjem mestu BiH sa 2/4.

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Tagovi

FIBA Srbija košarka orlovi

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