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Kvalifikacije za Ligu šampiona direktno na Arena Sport kanalima

Kvalifikacije za Ligu šampiona direktno na Arena Sport kanalima

Izvor Promo
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Gledajte na m:tel TV platformama.

Evropske lige u fudbalu Izvor: Depositphotos

Nakon Svjetskog prvenstva u fudbalu, počinju utakmice i u najboljim evropskim fudbalskim asocijacijama - Ligi šampiona, Ligi Konferencija i Ligi Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoel Ber Ševe sa 1:0 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

U utorak, 11. avgusta od 20.00 časova uz direktan prenos na Arena 1 Premium će na stadionu „Rajko Mitić“ pokušati da nadoknade minus i plasiraju se u plej-of za Ligu šampiona.

Od ostalih utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona izdvajamo susrete Šturm Grac - Fenerbahče (prva utakmica 0:2, utorak od 20.30, Arena 4 Premium), i Lion - Sparta Prag, koja se takođe igra u utorak, 11. avgusta od 21.00 čas uz direktan prenos na Arena 2 Premium TV kanalu.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

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m:tel fudbal

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