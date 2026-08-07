m:tel TV preporuke: Zanimljivi filmski naslovi za spas od ljetnjih temperatura

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Na TV Cinemax 2 u subotu, 8. avgusta 2026. godine u 13.35 časova možete pogledati emotivnu dramu, film „Moja noć“.

Marion ima 18 godina. Slomljena je tugom nakon smrti sestre i nalazi se u godinama kada snažno osjeća potrebu za slobodom. Na godišnjicu sestrine smrti kreće na putovanje ulicama Pariza. Slijedi veče susreta sa poznatim licima u gradu sa kojim se mladi više ne poistovjećuju , sve dok Marion ne upozna impulsivnog i slobodoumnog Aleksa. Susret dvije samoće prerasta u zajedničko lutanje gradom, poput putovanja kroz noć.

U ove vrele dane, fenomenalna komedija će biti pravo osvježenje. Film „Sestre“ na programu je u nedjelju, 9. avgusta u 23.15 časova na TV Viasat Kino.

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Dvije sestre odlučuju da organizuju posljednju kućnu žurku, prije nego što njihovi roditelji prodaju porodičnu kuću. Iako sada već odrasle žene, shvativši da se moraju oprostiti od svih nevjerovatnih uspomena koje ih uz kuću vežu, odlučuju da pripreme najluđu žurku koju u srednjoškolskim danima nikada nisu napravile. Ubrzo će shvatiti da su pripremile zaista najluđu žurku koja se nepovratno otela kontroli, a na kojoj su one, kako su i priželjkivale, glavne zvijezde!

Film „Mala ružičasta kuća“ je američka biografska drama, zasnovana na istinitoj priči o hrabrosti, prkosu i borbi pojedinca protiv korumpiranog sistema. Biće emitovana u ponedjeljak, 10. avgusta u 17.55 časova na TV kanalu FILMBOX+love&crime.

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Nakon teškog razvoda, Susit Kelo kupuje malu, zapuštenu kuću u gradu Novi London, u saveznoj državi Konektikat. Kuću samostalno obnavlja u prepoznatljivu ružičastu boju. Njen miran život biva prekinut kada lokalne vlasti i moćna razvojna korporacija odluče da sruše srušiti cijeli komšiluk kako bi zemljište ustupili velikoj farmaceutskoj kompaniji

TV kanal HBO po običaju donosi odlična dramska ostvarenja. Ovaj put pogledajmo film „Na brzim konjima“ koji će biti emitovan u utorak, 11. avgusta u 21.55 časova.

Izvor: m:tel

Mjurijel i njen muž Li spremaju se da započnu novi, blistav život, koji se iznenada preokreće dolaskom Lijevog brata. Mjurijel započinje tajni život, kockajući se na trkama konja i otkrivajući ljubav za koju nikad nije vjerovala da je moguća.

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(m:tel)