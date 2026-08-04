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Izaberite HONOR za vrhunsku fotografiju i sjajan poklon

Izaberite HONOR za vrhunsku fotografiju i sjajan poklon

Izvor Promo
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HONOR telefoni sa poklonima u m:tel ponudi

Izaberite HONOR za vrhunsku fotografiju i sjajan poklon Izvor: m:tel

Modeli nove generacije, HONOR 600, HONOR 600 Pro i HONOR Magic8 Pro opremljeni su vrhunskim AI kamerama koje prepoznaju scenu i optimizuju svaki kadar, donoseći fotografije bogate detaljima i prirodnim bojama.

HONOR 600 i HONOR 600 Prodonose brojne karakteristike vodećih uređaja – od impresivne kamere od 200 MP i odličnog AMOLED ekrana do elegantnog dizajna i dugotrajne baterije.
Uz kupovinu jednog od ova dva modela u m:tel ponudi, na poklon dobijate pametni sat HONOR Choice Watch2 Epic.

Stvoren za one koji žele najbolje, HONOR Magic8 Pro donosi sve što očekujete od premijum telefona. Ovaj model privlači pažnju jedinstvenim dizajnom, fantastičnim kamerama, moćnim performansama i izuzetnom izdržljivošću.
Kupovinom ovog telefona u m:tel ponudi dobićete na poklon vrijedni HONOR Choice Projector Air Pro, prenosivi projektor za uživanje u omiljenim filmovima i serijama.

Osim poklona, kupovinom ovih modela ostvarujete i pravo na besplatnu zamjenu ekrana i zadnjeg poklopca u roku od 365 dana od aktivacije kupljenog uređaja.

Požurite, jer ova ponuda vrijedi do 31. avgusta 2026. godine ili do isteka zaliha!

Kako bi poklon stigao na vašu adresu, neophodno je da se nakon kupovine registrujete na adresi https://honorregistracijapoklona.ba/, najkasnije do 14. septembra 2026. godine.

Pravi je trenutak da odaberete novi HONOR telefon!
Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

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Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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